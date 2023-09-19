В Австрии перевернулся автобус: среди пострадавших есть украинцы (фото, видео)

Международный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями на борту по неясным причинам опрокинулся через ограждение. В результате погибла 19-летняя девушка, десятки людей были ранены.

Во вторник, 19 сентября, на юге Австрии разбился международный автобус. В результате погиб одни человек, а около 20 пассажиров получили ранения. Об этом пишет APA.

Сообщается, что ДТП произошло в Каринтии, недалеко от Михельдорфа. Двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями на борту направлялся в Триест. По неясным причинам, транспортное средство опрокинулось через ограждение.

В Австрии перевернулся автобус Фото: APA

По данным полиции, среди пассажиров были граждане Австрии, Словении, Италии, Германии и Украины. Также известно, что 19-летняя жительница Верхней Австрии погибла. Легкораненым и пострадавшим оказали помощь представители Красного Креста.

После ДТП водитель автобуса сам вызвал службу экстренной помощи. На момент прибытия спасателей в автобусе все еще находились люди, в том числе раненые. Водители прошли тест на алкоголь, результате которого оказали отрицательными.

Всего к спасательной операции были привлечены 55 человек из нескольких местных пожарных подразделений.

Напомним, 5 сентября стало известно, что в Великобритании в ДТП погибли украинка и еще двое маленьких детей. Перед этим в Украине в другой аварии насмерть разбился их отец.

Мы также сообщали, что 16 сентября вблизи поселка Чутово в Полтавской области произошла авария — военные врезались в блокпост. В результате аварии пострадали четверо военнослужащих.