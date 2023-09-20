Приехал к дяде: Кадыров записал "опровергающий" ролик из Московской ЦКБ (видео)

На кадрах из больничной палаты глава Чечни разговаривает с пациентом. В подписи к видео утверждается, что это дядя Кадырова, который в данное время находится на лечении в Москве.

В среду, 20 сентября, в одном из телеграм-каналов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова появилось новое видео, якобы опровергающее слухи о его болезни и смерти. Кадыров действительно был в московской ЦКБ, чтобы проведать своего дядю Магомеда Абдулхамидовича, который проходит там курс лечения, говорится в сообщении.

"Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого ДЯДЮ Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа", – говорится в подписи к видео.

На кадрах из больничной палаты Кадыров разговаривает с лежащим на койке мужчиной на чеченском языке. Потом врач сообщает главе Чечни на русском, что пациенту придется лечиться еще пару недель. После чего дальнейший разговор между присутствующими в больничной палате опять ведется на чеченском.

"Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?", – пишет телеграм-канал, в описании которого есть только одна фраза – "Любите "Пророка, читайте салават!" – а на аватаре стоит фото президента РФ Владимира Путина.

Справедливости ради стоит отметить, что канал имеет аудиторию более двух миллионов подписчиков.

Что известно об исчезновении Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров исчез из публичного пространства, после чего начали появляться слухи о неудачной операции, пребывании в коме и даже смерти. Между тем в социальных сетях главы Чечни продолжают появляться новые посты и видео, хотя на публике его не видно.

17 сентября у себя в телеграм-канале Кадыров разместил видео якобы с пробежки в парке в Грозном.

Рамзан Кадыров

Британское издание Sky News попыталось установить местонахождение Кадырова благодаря обнародованному видео и утверждает, что погода в эти дни не соответствовала геолокации съемки.

Место съемки видео

В тот же день, 17 сентября, чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев написал в своем телеграм-канале, что Кадыров мертв.

Пост Абубакара Янгулбаева в телеграм-канале

Ранее чеченская диаспора заявила, что Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме, и московские врачи не могут ему помочь. В украинской разведке рассказали, что состояние политика вызвано обострением болезней.