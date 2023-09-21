Москва добилась успехов, вызвав споры между Украиной и Польшей, – The Washington Post

Несмотря на "трещину" в отношениях, Польша решительно намерена поддерживать Украину и не видит альтернативу этому курсу. По мнению источников WP, высказывания Моравецкого отражают только напряженность момента.

После заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о прекращении поставлок оружия в Украину, в СМИ начались разговоры о том, что отношения между союзниками дали глубокую трещину. Битва за экспорт украинского зерна резко обострилась, "вбив клин между Киевом и одним из его самых сильных сторонников в борьбе против российского вторжения", написало в четверг, 21 сентября, издание The Washington Post.

По данным Кильского института мировой экономики, Польша является шестым крупнейшим военным донором Украины и приняла более 1,5 миллиона беженцев.

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал ярость в Варшаве во вторник, когда во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке намекнул, что Польша играет на руку России, разыгрывая "триллер с зерном".

В среду, 20 сентября, Польша вызвала посла Украины в Варшаве в ответ на выступление Зеленского. В МИД Польши заявили, что передали "решительный протест" польской стороны против слов украинского президента о том, что некоторые страны ЕС симулируют солидарность и косвенно поддерживают российского агрессора.

В четверг высокопоставленный представитель Белого дома дал комментарий для The Washington Post, в котором преуменьшил значение этого раскола, назвав его "сиюминутной предвыборной агитацией".

"Я знаю, что некоторые люди считают, что высказывания премьер-министра, возможно, были отражением того, что единство наконец-то дает трещину, и я просто не вижу никаких доказательств этого на всех уровнях. В Польше мы видели твердую решимость придерживаться выбранного курса. Они не видят альтернативы", — сказал чиновник на на условиях анонимности, учитывая деликатность дипломатической ситуации.

Американский чиновник также подчеркнул, что высказывания Моравецкого – это "отражение того, что, в конце концов, мы все люди, и бывают моменты напряжения и разочарования, но это не значит, что будет какой-то резкий сдвиг в единстве альянса или даже в фундаментальной позиции и решимости Польши поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Напомним, что 21 сентября депутат Сейма заявил, что Польша может возобновить поставки оружия в Украину.

Ранее Фокус писал, в чем "зерно раздора" между Варшавой и Киевом, и почему Польша против вступления Украины в ЕС.