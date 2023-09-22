Репрессии в РФ достигли уровня сталинских времен, – эксперт ООН по правам человека

Российские власти прибегают к "изощренным репрессиям" и регулярно принимают новые законы, подавляющие критику и инакомыслие в любой форме.

После начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года репрессии в России выросли и достигли уровня сталинских времен. Об этом заявила ведущий эксперт ООН по правам человека Марианна Кацарова в пятницу, 22 сентября, на пресс-конференции в Женеве.

"Уровень репрессий против независимых СМИ, гражданского общества и вообще против всех, кто высказывает инакомыслие… является беспрецедентным в новейшей истории", — цитирует Кацарову издание.

Представляя выводы своего доклада, Марианна Кацарова заявила, что "гражданское общество в России заблокировано властями", а "репрессии очень изощрены". При этом российские власти почти каждую неделю принимают новые законы, "чтобы подавить" критику и инакомыслие в любой форме.

Казарова была назначена независимым экспертом ООН по ситуации с правами человека в России 1 мая 2023 года.

"Я полна решимости освещать и оценивать ситуацию в России и признаю важнейшее значение системы ООН по правам человека в стремлении улучшить защиту прав человека в стране. Я надеюсь, что российские власти будут оказывать содействие моему мандату и позволят мне посетить страну. Мнения всех заинтересованных сторон важны для тщательной оценки положения в области прав человека в России, – заявила Кацарова, вступая в должность.

Россия не признала мандат Кацаровой и отказалась разрешить ей доступ на свою территорию. Также представители РФ в ООН бойкотировали дебаты по ее докладу в Совете ООН по правам человека на этой неделе.

Напомним, по данным соцопроса, проведенного в августе, в России более 60% населения положительно относятся к Иосифу Сталину.

В августе стало известно, что российский "Совет матерей и жен" признали иноагентом и запретили его деятельность.

Ранее Фокус писал, что на акциях против мобилизации в РФ за день задержали почти 1400 человек.