"Террористическая атака" на Косово: на улицах стрельба, есть жертвы (видео)

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Сербию в поддержке террористов и объявил о начале контртеррористической операции.

Боевые действия начались на севере Косово в ночь на воскресенье, 24 сентября. Хорошо вооруженная группа боевиков в масках напала на правоохранителей. В результате один полицейский погиб, а второй получил ранение. Полиция Косово заявила, что "в соответствии с ситуацией и опасностью, которую представляют спорадические нападения преступных группировок", правоохранители открыли ответный огонь и убили одного нападавшего. Об этих событиях, развернувшихся в муниципалитете Звечан, сообщает издание Balkaninsight.

Увеличенные силы косовской полиции направляются в сторону Баньски

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что боевики "вошли в Косово, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране" и призвал Сербию "прекратить спонсировать террористические атаки на севере".

"Есть по меньшей мере 30 хорошо вооруженных людей… которых осаждает наша полиция и которых я призываю сдаться нашим органам безопасности", — заявил Курти на пресс-конференции.

Столкновения с полицией продолжаются весь день. Также стало известно, что несколько десятков вооруженных людей забаррикадировались в местном православном монастыре. Известно, что на территории монастыря также находится группа верующих и монахов, которые ради собственной безопасности заперлись в одном из помещений.

На севере, в направлении Баньски, слышны выстрелы.

По неподтвержденной официально информации, ближе к вечеру косовский спецназ прорвался в монастырь в Баньке. Сообщается, что на данный момент ликвидированы трое террористов и задержаны пятеро подозреваемых с рациями.

Издание Haberler сообщило, что количество жертв возросло до 4 человек.

Курти обвинил Сербию в поддержке боевиков, совершающих "террористические атаки". Премьер-министр подтвердил свои слова фотографиями с места событий, на одной из которых виден человек с гранатометом.

"Убийства и насилие на севере совершаются этими людьми — вооруженными и организованными профессиональными силами на бронетехнике без номерных знаков. Позвольте мне еще раз заявить: эти террористические атаки совершают не обычные граждане косовских сербов, а войска, поддерживаемые сербским государством", – написал Курти в социальной сети X (ранее Twitter).

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Сербию в поддержке боевиков, совершающих "террористические атаки".

Напомним, в мае в ходе беспорядков в Косово пострадали военные сил безопасности под эгидой НАТО. Ранения получили более 40 солдат.