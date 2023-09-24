"Террористическая атака" на Косово: на улицах стрельба, есть жертвы (видео)
Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Сербию в поддержке террористов и объявил о начале контртеррористической операции.
Боевые действия начались на севере Косово в ночь на воскресенье, 24 сентября. Хорошо вооруженная группа боевиков в масках напала на правоохранителей. В результате один полицейский погиб, а второй получил ранение. Полиция Косово заявила, что "в соответствии с ситуацией и опасностью, которую представляют спорадические нападения преступных группировок", правоохранители открыли ответный огонь и убили одного нападавшего. Об этих событиях, развернувшихся в муниципалитете Звечан, сообщает издание Balkaninsight.
Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что боевики "вошли в Косово, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране" и призвал Сербию "прекратить спонсировать террористические атаки на севере".
"Есть по меньшей мере 30 хорошо вооруженных людей… которых осаждает наша полиция и которых я призываю сдаться нашим органам безопасности", — заявил Курти на пресс-конференции.
Столкновения с полицией продолжаются весь день. Также стало известно, что несколько десятков вооруженных людей забаррикадировались в местном православном монастыре. Известно, что на территории монастыря также находится группа верующих и монахов, которые ради собственной безопасности заперлись в одном из помещений.
По неподтвержденной официально информации, ближе к вечеру косовский спецназ прорвался в монастырь в Баньке. Сообщается, что на данный момент ликвидированы трое террористов и задержаны пятеро подозреваемых с рациями.
Издание Haberler сообщило, что количество жертв возросло до 4 человек.
Курти обвинил Сербию в поддержке боевиков, совершающих "террористические атаки". Премьер-министр подтвердил свои слова фотографиями с места событий, на одной из которых виден человек с гранатометом.
"Убийства и насилие на севере совершаются этими людьми — вооруженными и организованными профессиональными силами на бронетехнике без номерных знаков. Позвольте мне еще раз заявить: эти террористические атаки совершают не обычные граждане косовских сербов, а войска, поддерживаемые сербским государством", – написал Курти в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, в мае в ходе беспорядков в Косово пострадали военные сил безопасности под эгидой НАТО. Ранения получили более 40 солдат.