Позиция Китая по Украине подрывает его имидж, – вице-президент Еврокомиссии

Валдис Домбровскис заявил, что позиция Китая нарушает декларируемые им основные принципы.

Позиция Китая в отношении российско-украинской войны негативно влияет на его мировой имидж и угрожает его репутации. Пекин занял нейтральную позицию в украинском конфликте только на словах и продолжает поддерживать Россию дипломатическими и финансовыми средствами. Заявление исполнительного вице-президента Европейской комиссии, комиссара по торговле и экс-премьера Латвии Валдиса Домбровскиса, сделанное в Пекине в понедельник, 25 сентября, цитирует латвийское новостное агентство Delfi.

"Территориальная целостность всегда была важным принципом Китайской международной дипломатии. Российское вторжение в Украину – вопиющее нарушение этого принципа. Кроме того, Китай всегда выступает за то, чтобы каждая страна могла свободно выбирать свой собственный путь развития. Поэтому нам очень трудно понять позицию Китая в отношении войны России против Украины, поскольку она нарушает основополагающие принципы самого Китая", – сказал вице-президент Еврокомиссии, выступая с речью перед студентами университета Цинхуа в Пекине.

Домбровскис также отметил, что в результате войны сократился экспорт продовольствия и поднялись цены на энергоносители.

"Трудно понять, как саботирование экспорта зерна из Украины может быть приемлемо в Китае", — сказал еврокомиссар.

Валдис Домбровскис отметил, что европейские компании говорят о потере привлекательности Китая в плане инвестиций из-за его позиции в российско-украинской войне.

Отношения КНР и РФ

В марте 2023 года Глава КНР Си Цзиньпин нанес государственный визит в Россию, где заявил, что отношения между двумя странами "вступают в новую эру". Ожидается, что президент России Владимир Путин в октябре поедет в Китай с ответным визитом. Вместе с Путиным в Пекин отправятся главы российских энергетических компаний "Роснефть" и "Газпром".

Путин заявил, что планирует интегрировать идеи РФ о создании "большого Евразийского пространства", и идеи "китайских друзей" в рамках программы "Один пояс — один путь".

Несмотря на неодобрение Запада, Китай планирует углублять торговые связи с РФ. Москва рассчитывает на экономическую поддержку Китая в свете западных санкций и старается максимально использовать китайский спрос на нефть, газ и зерно.

Напомним, в СМИ появились сообщения, что Китай и РФ развивают ядерную инфраструктуру. За последние несколько лет на полигонах в обеих странах были построены новые объекты, в том числе подземные тоннели, которые могут быть использованы для проведения ядерных испытаний.

Ранее Фокус писал, что исследователи раскрыли схемы нелегальной продажи китайских дронов в Россию по "серой" схеме.