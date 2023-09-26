"Будет платить народ": Песков предостерег Санду от "ошибки" из-за европейских ценностей

По словам пресс-секретаря президента РФ, Молдова своим желанием прекратить все связи с Москвой якобы делает только хуже себе и своему народу.

В Кремле считают, что Молдове и ее президенту Майе Санду придется заплатить за слова, которые она высказывает в адрес Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ 26 сентября.

По его словам, Россия якобы сама по себе является частью европейских ценностей, а вот отказ Кишинева от сотрудничества с Москвой является большой ошибкой, за которую в будущем заплатит молдавский народ.

"Госпожа Санду и руководство Молдавии глубоко заблуждаются, они с нашей точки зрения делают ошибку перед своим народом, полагая, что развивая отношения с западно-европейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка. К сожалению, им придется понять цену этой ошибку, цену ошибки будет платить народ этой страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ добавил, что для Молдовы и ее президента европейские ценности предусматривают отказ от всего российского, но это якобы большое заблуждение.

Майя Санду высказалась по поводу политики РФ: что известно

Президент Молдовы призвала народ выбрать более европейские ценности, нежели сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом она заявила в эфире телеканала TV8.

По ее мнению, Кишинев должен стремиться к полной демократии и публично это демонстрировать, ведь в ином случае дальше разговоров это не зайдет.

Нужно не только, чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми, — заявила Майя Санду.

Напомним, 20 сентября Майя Санду рассказала, когда Молдова решит конфликт с Приднестровьем. По ее словам, сначала необходимо создать геополитические возможности для того, чтобы прийти к мирному соглашению. Пока РФ продолжает войну в Украине — это фактически невозможно.