Снижение цен на газ, новые поезда и субсидии: что ждет украинцев в Германии с 1 октября

С 1 октября украинцев в ФРГ ожидают субсидии на отопление, более дешевый газ, увеличение количества трансграничных и ночных поездов. Однако следует быть готовым к тому, что плата за обучение станет выше, а за больничным придется идти к врачу.

В Германии с 1 октября введут ряд изменений, касающихся многих сфер жизни — от нового расписания поездов до снижения тарифов на отопление. Некоторые изменения будут введены на уровне отдельных земель и городов. Об этом сообщило немецкое издание TheLocal.de.

В перечень изменений входит следующее:

к концу сентября истекает срок действия так называемой субсидии на отопление с помощью альтернативных источников энергии вместо газа или централизованного отопления (Heizkostenzuschuss). Подать новую заявку следует до 20 октября и тогда возможно получить до 2 тысяч евро от правительства. Проживающим в Баварии, Берлине или Северном Рейне-Вестфалии заявку следует подавать на местном уровне;

снижаются цены на газ для потребителей, что позволит сэкономить около 130 евро для дома на одну семью с потреблением 20 000 кВт·ч в год, около 78 евро для семейного хозяйства с 12 тысяч кВт·ч и около 33 евро для одного домохозяйства с потреблением 2 тысяч кВт·ч. Есть один нюанс: цена не падает автоматически и учитывается только для новых контрактов;

студентов, полностью или частично оплачивающих свое обучение за счет студенческих кредитов, ожидают более высокие процентные ставки. Повышение до 8% с 7,55% связано с процентной ставкой Euribor, которая используется как ориентир для студенческих займов KfW;

железнодорожная компания Deutsche Bahn меняет билетную систему — сберегательные билеты на дальние расстояния будут продаваться в туристических центрах и агентствах только в том случае, если клиент предоставит номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Изменение вносится для того, чтобы DB могла напрямую предупреждать клиентов об изменениях в их поездках, например, если поезд опаздывает;

увеличивается количество поездов в Швейцарию — вместо 8 будут курсировать 13. Кроме того, планируются и другие изменения в железнодорожном расписании, которое огласят в декабре — предполагается еще больше трансграничных сообщений и ночных поездов;

возвращается старая процедура получения больничного. Во время пандемии листки нетрудоспособности выписывались по телефону, однако такую возможность оставят для некоторых хронических больных.

Кроме того, в конце месяца, а именно 29 октября, состоится осенний перевод часов, что сделает ночь как бы на час длиннее. Пройдет это, несмотря на многочисленные разговоры об отмене сезонного перевода часов в Германии и остальных государств ЕС.

Важно Миграционная служба попросила правительства других государств не интегрировать беженцев из Украины

Фокус писал, что в 2024 году Германия планирует сократить объем финансирования для федеральных земель вдвое на покрытие расходов по приему и интеграции украинских беженцев. Такое решение было принято в рамках мер по сокращению бюджетных расходов на фоне растущей инфляции после нескольких лет щедрых расходов.

Напоминаем, Фокус предупреждал, что Министерство внутренних дел Германии 27 сентября объявило о немедленном внедрении дополнительного контроля на границах с Польшей и Чехией, которые являются одними из основных путей нелегального ввоза в страну людей.