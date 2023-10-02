Из-за землетрясений: Нидерланды останавливают добычу газа на крупнейшем месторождении

Буровые работы по добыче газа в Гронингене регулярно вызывали землетрясения, из-за чего власти страны давно планировали закрыть месторождение.

Нидерланды прекращают добычу газа на крупнейшем месторождении, расположенном в провинции Гронинген. Об этом власти страны заявили 1 октября, пишет Deutsche Welle.

Однако, несмотря на то, что землетрясения, которые возникают в результате добычи, участились, существуют глобальные энергетические проблемы, вызванные войной России в Украине. Поэтому 11 скважин на месторождении пока будут работать.

"Из-за неопределенной международной ситуации добывать здесь газ можно будет еще в течение года в очень исключительных ситуациях, например, при очень сильных холодах или в случае нехватки газа. До октября 2024 года последние одиннадцать скважин будут закрыты окончательно", — пояснило правительство.

Добыча в Гронингене — что известно

Месторождение в провинции Гронинген было открыто еще в середине 1960-х годов. Однако добыча последовательно сокращалась из-за регулярных землетрясений. По исследованиям ученых, именно работа месторождения приводила к сейсмической активности в этом регионе. Всего с 1986 года добыча газа в Гронингене стала причиной около 1600 землетрясений — повреждены десятки тысяч зданий, пострадали почти сто тысяч человек.

В 2013 году добыча на месторождении была увеличена практически до 54 миллиардов кубометров, хотя годом ранее Гронинген пострадал от сильнейшего землетрясения в истории провинции. Однако после еще одного сильного землетрясения 2018 года правительство решило прекратить все производство. Именно тогда Нидерланды впервые заявили, что постепенно закроют месторождение до 2030 года из-за все более сильных землетрясений, связанных с буровыми работами, которые повреждают дома и травмируют местных жителей. В прошлом году это подтвердил премьер-министр страны Марк Рютте.

В 2021 году на месторождении было добыто лишь 4,5 миллиарда кубометров газа. Для сравнения: в предыдущие годы добывалось более 20 миллиардов кубометров.

Фокус сообщал, что в Украине уже заработали еще пять газовых скважин.

Напомним, Фокус писал, что по состоянию на сентябрь с апреля 2023 года 40 иностранных газотрейдеров воспользовались услугой shorthaul от Оператора ГТС Украины и продолжают транспортировать газ в Украину.

Также недавно сообщалось о том, сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли его до весны.