В МЧС РФ призвали граждан не паниковать, а также рассказали, как получить "информацию по безопасности" в случае объявления чрезвычайной ситуации.

В ночь на 4 октября в центре столицы Российской Федерации прозвучало голосовое оповещение о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Авторы канала также обнародовали соответствующее видео.

"На Якиманке по громкоговорителю объявили о чрезвычайной ситуации", — говорится в публикации.

Ранее, 3 октября в Министерстве чрезвычайных ситуаций Российской Федерации предупредили, что на 4 октября во всех субъектах РФ запланирована проверка системы оповещения населения. Граждан призвали сохранять спокойствие.

"Зазвучат сирены и громкоговорители — так подается сигнал "Внимание всем!" — сообщили в ведомстве.

В МЧС также отметили, что в случае объявления чрезвычайной ситуации в эфирах телевидения и радио будет транслироваться "информация по безопасности".

Эту же информацию можно будет получить в приложении для смартфонов "МЧС России".

Напомним, в ночь на 27 сентября в Московской области Российской Федерации, в городе Щелково, произошел сильный пожар. В этом населенном пункте расположен военный аэродром "Чкаловский", где недавно были подорваны самолеты.

Ранее, 22 сентября начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал подробности диверсии на российском аэродроме Чкаловский в Московской области. По его словам, в РФ обвинили сотрудников ФСБ в том, что они допустили подрыв самолетов на охраняемом объекте.