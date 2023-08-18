В Подмосковье пожаловались на установку "секретного" объекта на крыше ЖК (фото, видео)

Жителей жилого комплекса в Красногорске не пускают на крышу. В администрации города не говорят, что за объект устанавливают на жилом доме, ссылаясь на "интересы нашей страны".

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В Московской области Российской Федерации, в городе Красногорск, на крыше жилого комплекса идет сооружение "тайного" объекта. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Местные жители сказали журналистам, что, по их мнению, на крыше их дома могут устанавливать систему противовоздушной обороны. Жильцов ЖК не допускают к объекту, аргументируя это тем, что крыша им не принадлежит.

"В разговорах речь идет о РЭБ, но по письменным ответам администрации, это "телекоммуникационное оборудование для улучшения связи", — отметила жительница комплекса.

Канал также опубликовал кадры, на которых можно разглядеть упомянутый объект на крыше.

В РФ устанавливают на крыше неизвестный объект

Издание MSK1.RU обратилось к администрации населенного пункта за комментарием, однако в ведомстве отказались раскрывать, что за объект строят на крыше, ссылаясь на "интересы нашей страны".

"Мы же понимаем, в какое время мы живем. Это делается в целях безопасности", — сказали в администрации.

Жители ЖК отметили, что строители оборудовали на техническом этаже целую комнату с отдельным туалетом, а на крыше соорудили две смотровые будки. При этом счетчики туда проведены не были, из-за чего счета жильцов за коммунальные услуги могут возрасти.

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