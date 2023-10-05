Смертельное ДТП в Венеции: количество погибших украинцев возросло, — СМИ

Причины трагедии еще не установили, однако следствие рассматривает две основные версии аварии — рискованный маневр или болезнь водителя, который не мог управлять транспортом. Сейчас подозреваемых в смертельном ДТП нет.

Вблизи Венеции погиб 21 человек во время аварии рейсового автобуса, который упал с эстакады. Об этом сообщило итальянское издание Ansa.

Отметили, что среди погибших есть девять граждан Украины, четыре румына, трое немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец, который был водителем автобуса. Кроме этого, были идентифицированы 13 из 15 госпитализированных — пятеро украинцев, четверо немцев, двое испанцев, хорват и француз. Остальные двое, по данным издания, должны быть украинцем и немцем.

Отметили, что из 15 госпитализированных — 12 взрослых и трое несовершеннолетних. Также десять из них находятся в реанимации.

Причины трагедии еще не установили, однако существует две основные версии — рискованный маневр или болезнь водителя, который не мог управлять транспортом. По словам прокурора Бруно Черки, пока нет подозреваемых в трагедии. По сообщению свидетелей, разбившийся автобус ехал медленно

Момент аварии попал на камеру, которая сняла, как два автобуса остановились на светофоре. После чего одно из транспортных средств падает. Венецианская прокуратура считает, что другие автомобили не причастны к аварии. В частности, там заявили, что видели, как автобус скользил по ограждению около 50 метров, а после дальнейшего толчка упал на землю.

"Ни следов торможения, ни контакта с другими транспортными средствами нет", — сказал судья.

Добавили, что среди погибших был полуторагодовалый ребенок, врачи не смогли определить его пол, и 11-летняя или 12-летняя девочка.

Напомним, возле Венеции 3 сентября в 20:00 по местному времени с эстакады слетел рейсовый автобус. На первом спуске транспортное средство пробило парапет, упало на железнодорожные пути и загорелось. По данным СМИ, первые жертвы могли сгореть заживо.

28 августа в Неводаре в Румынии автобус, в котором находились 45 украинцев, попал в масштабное ДТП. Транспортное средство въехало в ограничитель высоты во время проезда под мостом, в результате чего пострадали 15 человек, 8 из них были госпитализированы.