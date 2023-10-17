Военная помощь Украине: кандидат в спикеры Конгресса США не против провести голосование, — СМИ

По словам журналистов, американские "ястребы" в области обороны непреклонны в своем стремлении продолжать поддерживать Украину. Однако есть те, кто против.

Кандидат на пост спикера Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан может быть не против голосования за объединение финансирования помощи Израилю и Украине. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на четырех ультраправых членов Конгресса от Республиканской партии, которые отказались говорить с Джорданом из-за этого.

Издание отметило, что многие республиканцы настаивают на том, чтобы США прекратили предоставлять финансирование на военную помощь Украине, но разрешение на голосование в Палате представителей может позволить демократам добиться того, чтобы Вашингтон продолжил помогать Киеву.

Как заявил пресс-секретарь Джордана, политик не давал никаких конкретных обещаний. По его словам, кандидат говорил с членами Палаты представителей о поиске конструктивного решения.

"Он не собирается блокировать голосование", — сказал пресс-секретарь.

По словам журналистов, Джордан публично убедил нескольких республиканцев поддержать его, в первую очередь председателя комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майка Роджерса из Алабамы. По его словам, Джордан пообщался с ним по поводу расходов на оборону.

В материале сказано, что американские "ястребы" в области обороны непреклонны в своем стремлении продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Напомним, что 14 октября СМИ сообщили, что члены Республиканской партии США выдвинули Джима Джордана на пост спикера Палаты представителей Конгресса. Журналисты отметили, что для избрания на высший пост в Палате представителей необходимо как минимум 217 голосов. Политик долгое время критиковал помощь США Украине. Правда, в пятницу 13 октября он сказал республиканцам, что поддерживает Украину, но не уточнил, выступит ли за увеличение финансирования.