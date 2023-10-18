Хулиганами, осквернившими флаг Украины в Литве, оказались венгры: полиция их отпустила

Камеры наблюдения подтвердили причастность венгров к вандализму. В Литве предусмотрено наказание за повреждение официально вывешенного герба или флага иностранного государства.

В воскресенье 15 октября в Вильнюсе (Литва) несколько человек осквернили украинский флаг. Журналисты RTL Híradó выяснили, что вандалами оказались венгерские футбольные фанаты.

По информации издания, были задержаны шестеро венгерских болельщиков, одного из которых сразу отпустили. Тогда как других взяли под стражу, ведь камеры наблюдения подтвердили повреждение ими украинского флага. Журналисты отметили, что сейчас полиция отпустила всех задержанных.

Добавим, что в Литве предусмотрено наказание за повреждение официально вывешенного герба или флага иностранного государства. Речь идет о штрафе, ограничении свободы, аресте или лишении свободы сроком до двух лет.

Издание Telex со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщило, что в понедельник 17 октября в Литве были задержаны несколько граждан Венгрии.

На момент выхода публикации украинские власти не прокомментировали инцидент.

В Литве осквернили украинский флаг: что известно

В воскресенье 15 октября около 23:00 несколько человек в состоянии алкогольного опьянения сорвали флаг Украины на улице Диджиойи в Вильнюсе. После чего мужчины положили флаг в мусорный бак деревянным древком вверх и плюнули в него. Сообщалось, что трое из четырех мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали и взяли под стражу.

Напомним, 24 сентября стало известно о масштабном скандале в Макарове Киевской области. Переселенка из оккупированной части Запорожской области заявила, что местная владелица салона красоты оскорбила ее и мужа-военного за то, что их дети нарисовали флаг Украины на асфальте возле салона.

13 октября в СМИ заявили, что английские футбольные чиновники отказались подсвечивать арку стадиона "Уэмбли" в цвета флага Израиля, чтобы почтить память израильтян, которых убили исламские боевики ХАМАС. Вместо этого арку подсвечивали в цвета украинского флага и французского триколора.