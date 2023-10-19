Лавров порекомендовал россиянам провести отпуск в Северной Корее, — росСМИ

По словам главы МИД РФ, отношения двух стран перешли на новый, "стратегически важный уровень", поэтому россиянам стоило бы присмотреться к поездкам в тоталитарное государство.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил о том, что российским туристам стоило бы провести отпуск в Корейской Народно-Демократической Республике (Северная Корея). Лавров поделился своими "рекомендациями" в рамках своего визита в КНДР с 18 по 19 октября, передает ТАСС.

На вопрос журналиста о возможности рекомендовать Северную Корею российским туристам, Лавров сказал: "Стал бы".

Лавров также подчеркнул, что отношения между Россией и Северной Кореей перешли на новый, "стратегически важный уровень". Он отметил, что это стало возможным после проведения саммита между российским президентом Владимиром Путиным и председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном в сентябре текущего года.

Глава МИД страны-агрессора также заявил о полной поддержке Россией в стремлении Пхеньяна к "независимости и самостоятельному пути развития".

Отношения России и КНДР

12 сентября в РФ прибыл с визитом президент КНДР Ким Чен Ын. Его встречали с красной дорожкой и деревянной лестницей. Предполагалось, что лидер будет обсуждать с коллегой Владимиром Путиным поставки оружия.

13 сентября в Главном управлении военной разведки Минобороны Украины заявили, что в Россию уже полтора месяца поставляют снаряды из Северной Кореи. 14 сентября эту информацию также подтвердили в Офисе президента Южной Кореи.

Напомним, 14 сентября Фокус писал, что встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась в момент взаимной необходимости. Так, Москва нуждается в боеприпасах для войны против Украины, а Пхеньяну нужны военные технологии для обеспечения безопасности режима Кима.

14 октября председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что надеется на победу России в борьбе с "политикой гегемонии империалистов".