По мнению финансового эксперта Кристиана Герке, немецкое правительство ведет себя "противоречиво", так как с одной стороны, государственная фирма покупает и продает российский газ, а с другой — чиновники призывают к ужесточению санкций против РФ.

Германия все еще торгует сжиженным природным газом из Российской Федерации, так как расторжение контракта может обойтись государству в миллиарды евро. Об этом пишет Bloomberg 19 октября.

Сообщается, что в прошлом году Германия национализировала фирму SEFE GmbH, которая ранее была подразделением "Газпрома". Этот шаг был предпринят с целью избежать побочных эффектов от энергетического кризиса, возникшего в регионе после сокращения поставок трубопроводного газа из РФ.

SEFE до сих пор поставляет российский сжиженный природный газ в рамках сделки, подписанной до национализации компании. Речь идет о 20-летнем контракте на поставку газа с завода на Ямале в Сибири.

Так, в этом месяце SEFE приняла в бельгийском порту Зебрюгге отдельные партии российского газа, которые будут отправлены в Индию. Импортировать газ из РФ в Германию или любую другую страну ЕС в компании не намерены.

"Как и любой долгосрочный контракт на поставку, этот старый контракт SEFE также содержит очень строгие штрафные санкции и последствия ответственности в случае, если SEFE не выполнит свои договорные обязательства", — сказал представитель фирмы.

Как отмечают журналисты, упомянутый контракт стал "головной болью для Германии", так как ранее Берлин прямо заявил о полном отказе от использования российского газа в связи с войной в Украине.

При этом нарушение сделки может обойтись немецкому бюджету по меньшей мере в 10 миллиардов евро. Это примерная сумма ущерба и штрафов, которую теоретически может взыскать РФ, подав иск в международный арбитражный суд. По словам знакомых с ситуацией лиц, этот факт делает разрыв контракта маловероятным.

Финансовый эксперт Кристиан Герке отметил, что из-за ситуации с SEFE правительство Германии ведет себя "противоречиво". Так, немецкая госкомпания покупает, продвигает и продает российский газ и в то же время власти призывают к ужесточению антироссийских санкций.

Напомним, в мае прошлого года российский "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Германию. Причиной стало то, что европейская фирма Shell Energy Europe Limited отказалась осуществлять платежи за поставки российского газа в рублях.

В марте этого года Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о полном прекращении поставок газа, нефти и угля из России. По его словам, год назад не ожидал, что удастся легко в экономическом отношении пережить отказ от российских энергоресурсов.