Снова угроза отставки: хаос со спикером Палаты представителей США продолжается, — СМИ

По мнению некоторых политиков, временный спикер Палаты представителей Патрик МакГенри поставил под сомнение конституционность некоторых решений нижней палаты Конгресса США.

Временный спикер Палаты представителей Конгресса США Патрик МакГенри угрожает уйти в отставку, если не будут расширены его полномочия. Об этом сообщил 20 октября американский канал NBC News.

По данным канала, таким образом республиканцы продолжили хаос в деятельности Палаты представителей, когда временно исполняющий обязанности спикера МакГенри на закрытом заседании 19 октября выразил протест попыткам однопартийцев заставить его принять закон без голосования за расширение полномочий.

"Если вы, ребята, попытаетесь это сделать, вы выясните, кто следующий человек в списке Кевина", — обронил МакГенри, имея в виду секретный список законодателей Республиканской партии, составленный бывшим спикером Кевином Маккарти.

Такая ситуация свидетельствует о затруднительном положении республиканцев: они ничего не могут сделать, пока не выберут нового спикера, одновременно не могут договориться о ком-то, кто сможет получить голоса и стать этим новым спикером.

Как замечает канал, МакГенри не желает создавать прецедент, который дал бы будущим временным спикерам полномочия постоянных. Впоследствии это может закончиться тем, что Палате представителей в дальнейшем не придется выбирать спикеров вообще.

Некоторые члены Палаты представителей назвали высказывания МакГенри скрытой угрозой отставки. Вместе с тем есть республиканцы, воспринявшие это замечание МакГенри как "ироничное".

"Однако суть была ясна: он (МакГенри. — Ред.) поставил под сомнение конституционность такого варианта и сказал, что не будет действовать неконституционным образом в качестве временного спикера", — подчеркнули в NBC News.

Что происходит в Конгрессе США

Напомним, что 3 октября в отставку был вынужден уйти спикер-республиканец Кевин Маккарти, с трудом избранный на эту должность в Палате представителей. За такое решение проголосовали 8 республиканцев и 208 демократов.

Начались выборы нового спикера от все той же Республиканской партии. Сначала основным кандидатом стал Стив Скаллиз, однако у него не было шансов, поэтому его кандидатуру даже не выносили на голосование.

После этого основным кандидатом республиканцы решили сделать Джима Джордана. Но 17 октября он не набрал необходимое количество голосов.

В качестве альтернативы конгрессмены хотят расширить полномочия временного спикера, которым сейчас является Патрик МакГенри.

Напомним, что после трех безрезультатных туров выборов спикера было решено провести конференцию для обсуждения разногласий и поисков выхода из сложившегося положения.

Также Фокус писал, что помощь США Украине может зависеть от того, кто займет место Маккарти. По словам журналистов, некоторые из возможных кандидатов являются активными сторонниками поддержки Украины, однако часть из них категорически против продолжения помощи.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание вторжения Путина в Украину от Джона Маккейна стало вирусным. Некоторые комментаторы хотели бы, чтобы и нынешние республиканцы были такого же калибра, как покойный сенатор.