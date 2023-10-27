Кто займет место Путина после его смерти: издание Independent назвало преемников (фото)

Мировые СМИ начали массово обсуждать сценарии преемственности в Кремле после того, как анонимный Telegram-канал распространил в информационном пространстве новость про смерть российского диктатора.

Нынешний премьер-министр Михаил Мишустин автоматически и легитимно становится лидером России, однако есть ряд громких имен, которые могут претендовать на место президента РФ. Сценарии возможной преемственности проанализировало британское издание Independent.

Как пишет издание, срок Владимира Путина на посту президента РФ истекает в 2024 году, однако из-за внесенных им радикальных изменений в Конституцию страны в 2020-м он имеет возможность править до 2036 года. Вместе с тем буквально на этой неделе Кремль был вынужден опровергнуть слухи о том, что у Владимира Путина произошла остановка сердца в своей спальне.

Когда же Путин все-таки умрет или внезапно уйдет в отставку, у Совета Федерации есть 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Если Совфед не сможет справиться с поставленной задачей, временно исполняющим обязанности президента станет премьер-министр Михаил Мишустин.

Преемники Путина — Михаил Мишустин

Авторы материала отмечают, что перед Мишустиным стояла "незавидная задача по спасению экономики", но он мало что сказал о российско-украинской войне", а источники, близкие к Кремлю, подтверждают, что он не знал о намерениях Путина осуществить полномасштабное вторжение.

"По конституции он вступает в должность, когда президент мертв или недееспособен. Он классический выбор технократа. Я мог предвидеть, что это произойдет, но есть и другие кандидаты, которые могли бы занять ту же нишу", — сказал в комментарии Independent британский политолог, доктор Марк Галеотти.

Однако некоторые считают Мишустина маловероятным кандидатом на постоянное назначение, учитывая недостаточную популярность среди ближайшего окружения Путина, сторонников и подпевал.

Михаил Мишустин зарекомендовал себя как явный технократ Фото: Из открытых источников

Преемники Путина — Дмитрий Медведев

Известен как один из ближайших союзников Путина, считается одним из его реальных потенциальных преемников. Медведев уже занимал пост президента с 2008-го по 2012 год и ушел в отставку по предварительной договоренности.

"Когда-то он считался на Западе умеренным голосом в Кремле, но заработал репутацию плохого полицейского Путина, называя украинцев "тараканами" и высказывая все более воинственные угрозы, связанные с ядерным оружием", — пишет издание.

Позже бывший профессор права стал премьер-министром РФ (2012-2020 годы), а затем — заместителем председателя Совета безопасности России. Однако его явно подчиненная роль при Путине напрочь нивелировала его способность консолидировать власть среди российской элиты, считает Independent.

У Дмитрия Медведева сегодня незавидная роль шута Фото: Flickr

Преемники Путина — Сергей Кириенко

Это имя часто упоминается среди людей, которые могут возглавить страну — Кириенко входит в ближайшее окружение Путина. По информации кремлевских источников, он имеет практически ежедневный доступ к нынешнему президенту и поддерживает хорошие взаимоотношения с основными ключевыми фигурами в политической элите России.

"Отвергая свои шансы когда-либо выйти на передний план российской политики, ему лучше работать в качестве "закулисного" оператора", — подчеркивает доктор Галеотти.

Сергей Кириенко практически ежедневно общается с Путиным Фото: Из открытых источников

Преемники Путина — Сергей Шойгу

Учитывая провалы и недочеты российско-украинской войны, Сергей Шойгу больше не может рассматриваться как вероятный кандидат на роль предшественника Путина. Тем не менее, министр обороны был признан самым популярным политиком после Путина. Тем более, что их связывает такая дружба, в рамках которой они часто вместе проводят время и отдыхают.

"До вторжения я бы однозначно сказал Шойгу, но теперь его репутация запятнана вторжением", — сказал доктор Галеотти.

Однако Шойгу по-прежнему пользуется относительно высоким уровнем общественной поддержки и доверия, и он феноменальный "закулисный" оператор.

Сергей Шойгу часто проводит время с Путиным Фото: Из открытых источников

Преемники Путина — Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Патрушев знаком с Путиным еще с времен работы в КГБ. По информации из инсайдерских источников, именно он был главным стратегом вторжения в Украину в 2014-м и 2022 годах.

71-летний чиновник является одним из немногих людей, к которым прислушивается Путин. Одновременно, согласно кремлевским инсайдам, на место преемника Путина претендует и сын Патрушева — Дмитрий, который сейчас является министром сельского хозяйства РФ.

Николай Патрушев может протежировать на должность президента своего сына Дмитрия Фото: Flickr

Согласно версии Independent, среди претендентов на преемственность должности Путина называли также мэра Москвы Сергея Собянина, бывшего телохранителя, а теперь губернатора Тульской области Алексея Дюмина и главу администрации Дмитрия Козака.

Семья Путина

В отличие от других диктаторов, семья Путина абсолютно не претендует на преемственность позиций главы. Диктатор тщательно скрывает количество своих детей и внуков, общеизвестно только о его двух дочерях в официальном браке — Марии Воронцовой 36 лет и Катерине Тихоновой 35 лет.

"Дело в том, что я не хочу, чтобы они росли королевскими принцами, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми. Я никогда ни с кем не обсуждаю свою семью", — как-то сказал Путин.

Известные в медийном пространстве дочери Путина от официального брака Фото: DW

Сценарии возможной преемственности президента РФ

По мнению доктора Галеотти, это должен быть кто-то, кто мог бы создать коалицию, кто был бы приемлем как для технократов, так и для элиты безопасности.

"Я думаю, что на самом деле российская система справится с кризисом довольно быстро и стремительно, и мы увидим следующую политическую элиту, стремящуюся положить конец войне в Украине и конфронтации с Западом. Путин, вполне вероятно, станет козлом отпущения за все эти злодеяния", — подчеркнул политолог.

По мнению Independent, с тех пор, как Путин стал высшим руководителем России в 1999 году, он реально зарекомендовал себя как один из "самых позорных политиков в современной истории", обладающий порочной властью. Последние годы стареющего диктатора преследовали слухи об ухудшении здоровья, а среди недоказанных недугов фигурировали рак щитовидной железы, болезнь Паркинсона, проказа, инсульт.

Путин умер — новый вброс от российского Telegram-канала

Вот и вчера, 26 октября, в анонимном телеграм-канале появилось сообщение о попытке государственного переворота в России, отправной точкой которого стала смерть Путина. На сейчас эти слухи не подтверждены и могут оказаться очередным фейковым вбросом с целью развернуть ИПСО против Украины.

Фото: Скриншот

Напомним, Фокус писал о том, что руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью западным СМИ заявил, что российский диктатор Путин очень болен, однако увидеть победу Украины в войне Россия успеет еще до своей смерти.

Добавим, что разведка Дании в своем расследовании собрала немало информации, подтверждающей болезнь Путина. В то же время, она считает, что в момент вторжения российского диктатора в Украину на него повлияли лекарства, которые он принимал во время лечения онкологии.