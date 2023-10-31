В РФ произошел мощный взрыв на военно-промышленном заводе "Урал" (фото, видео)

Жители российского города в Пермском крае увидели столб дыма. По их словам, в некоторых домах в результате происшествия выбило стекла.

В Соликамске зафиксировали взрыв в районе Соликамского завода "Урал". Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Над территорией можно увидеть столб дыма. По словам жителей города, в некоторых домах выбило стекла.

ТАСС со ссылкой на российское министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что во втором корпусе завода произошел "хлопок", на работу предприятия он не повлиял. Никто не пострадал. Информация о пострадавших не объявлена.

взрыв на военно-промышленном заводе "Урал"

В сообщении указано, что "Соликамский завод Урал" — один из крупнейших военно-промышленных заводов в России. На предприятии производят порох, взрывчатые вещества и спецхимию.

Соликамский завод "Урал"

АО "Соликамский завод Урал" считается одним из крупнейших военно-промышленных заводов на территории Российской Федерации. Объект входит в состав государственной корпорации Ростех. На нем осуществляется производство взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки.

Напомним, 17 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке трех дронов. ПВО России сбила 3 беспилотника в Белгородском районе и Яковлевском городском округе области.

В Таганроге 26 сентября прогремели мощные взрывы. Жители российского города слышали по меньшей мере два взрыва. Местные паблики предположили, что в регионе активно работают системы ПВО.

Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал взрывы на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области. Российская сторона обвинила в этой атаке Украину, но не смогла объяснить, как получилось, что украинский БПЛА оказался в воздушном пространстве России, пройдя ПВО.