Кадыров обеспокоен протестами в Дагестане и боится потерять власть в случае беспорядков в Чечне, — ISW

Антисемитские погромы в Дагестане, как считают американские аналитики, показывают ослабление контроля Кремля на регионы РФ.

Антисемитские беспорядки в Дагестане 29 октября и ответ руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова показывают, что российские официальные лица могут все больше беспокоиться в том, что авторитарный контроль над перифериями Российской Федерации теряется. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 31 октября.

Аналитики рассказали, что Кадыров ответил на беспорядки, положительно оценив обвинения российского президента Владимира Путина в том, что западные государства якобы решили организовать ситуацию в Махачкале для дестабилизации РФ. Он призвал силовиков резко реагировать на вероятность таких протестов и немедленно задерживать инициаторов в Чечне или "сделать три предупредительных выстрела в воздух, а четвертый — в голову".

В отчете указано, что реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о его страхе относительно сохранения своей непоколебимой поддержки Путина. Угрозы насильственным ответом на потенциальные будущие беспорядки — еще один аспект, по мнению аналитиков, который может быть демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне.

Погромы в Махачкале и поиск евреев

На территории Махачкалы 29 октября возникли беспорядки. Толпа местных жителей забежала на территорию аэропорта. Они скандировали антиеврейские лозунги и пытались найти пассажиров из Израиля. Некоторые из протестующих выбежали на взлетную полосу с самолетом. Также они останавливали все транспортные средства поблизости. В Росавиации подтвердили, что аэропорт Махачкалы не будет принимать самолеты ближайшую неделю в связи с быстро обострившимся конфликтом.

Глава Кремля Владимир Путин в связи с антисемитскими погромами в Махачкале созвал большое совещание. Мероприятие якобы пройдет в закрытом режиме, а на нем будут присутствовать силовики, премьер-министр и парламентарии России.

Напомним, 30 октября в МИД Украины прокомментировали еврейские погромы в РФ. Украинские дипломаты призвали международное сообщество быстро и решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России.