Певец Shaman под песню "Я — русский" нажал "красную кнопку" (видео)

"Перформанс" российского певца транслировался на главном телеканале РФ "Первый HD".

Российский певец Shaman во время концерта и исполнения песни "Я русский" нажал на символическую "красную кнопку" в черном чемодане. Об этом сообщает Telegram-канал "Мышеловка".

На кадрах видно, как 31-летний певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом Shaman, подходит к мужчине в черном костюме, который держит в руках чемодан и демонстрирует в нем красную кнопку. Далее Дронов жмет на "пуск" и зал "взрывается" овациями под пуски фейерверков.

Все это транслируется на главном российском телеканале "Первый HD".

Shaman и перформанс с "ядерной кнопкой": что известно

Подобный перформанс Shaman проводил и раньше. По словам российского издания "Popcake", на концерте в Новомосковске 30 июля исполнитель появился перед сотнями зрителей на вертолете, облетев весь стадион и приземлившись под возгласы фанатов.

Исполнитель нажал на символическую красную ядерную кнопку

"В течение долгого времени народ наблюдал за таинственной персоной: засекреченный человек с чемоданом с изображением российского флага", — говорится в сообщении.

Когда на экране начался обратный отсчет, мужчина с чемоданом поднялся на сцену и "рассекретил его содержимое".

Исполнитель нажал на символическую красную ядерную кнопку Исполнитель нажал на символическую красную ядерную кнопку

"В тот момент, когда на таймере осталось 10 секунд, мужчина открыл чемодан, продемонстрировав красную кнопку и нажал ее. За феерическим перформансом был невероятный фейерверк в цветах триколора", — добавляют росСМИ.

Напомним, 20 апреля в YouTube появился очередной Z-патриотический клип Ярослава Дронова на песню "Мы". В нем Shaman позирует на Красной площади с нарукавной повязкой в стиле немецкой национал-социалистической партии, только вместо свастики там изображен флаг России.

Также напомним, что в январе текущего года сообщалось, российский пропагандистский певец Shaman посетил оккупированный Мариуполь, где выступил перед украинскими детьми. На опубликованном видео было видно, что детей нарядили в форму российской молодежной милиарной организации "Юнармия".