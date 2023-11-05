Спустя 18 часов: мужчина, остановивший работу аэропорта Гамбурга, сдался полиции
По заявлению полицейских Гамбурга, приоритетом их операции была исключительная безопасность ребенка.
Полиции Гамбурга удалось спустя 18 часов убедить мужчину, проникшего на территорию аэропорта, сдаться полиции. Об этом 5 ноября пишет немецкое издание BILD.
Салман Э. был арестован, а его 4-летняя дочь Аслихан, которую он выкрал из квартиры бывшей жены, освобождена и передана врачам.
"В субботу, 4 ноября, около 19:20 Салман Э. проник в квартиру своей бывшей жены Севды Э. Для установления контакта он использовал рекламное объявление, которое разместил в интернете. Используя фальшивый адрес электронной почты, он организовал встречу со своей ничего не подозревающей бывшей женой и похитил их дочь", — сообщает издание со ссылкой на местную полицию.
Затем подозреваемый направился в аэропорт, прорвался через ограждение.
"Он припарковал машину, с которой снял номерные знаки, рядом с полностью занятым пассажирским самолетом Turkish Airlines, требуя выпустить его с ребенком в Турцию. При этом он бросал "коктейли Молотова" и совершил несколько выстрелов", — отмечает полиция.
Вместе с тем, по заявлению полицейских, приоритетом их операции была безопасность ребенка.
Нападение в аэропорту Гамбурга — что известно
Аэропорт Гамбурга с вечера, 4 ноября, оставался закрытым из-за вооруженного мужчины, проникшего на его территорию. Аэропорт и воздушное судно, возле которого припарковался злоумышленник, были полностью эвакуированы.
С мужчиной в машине находилась его дочь, которую он выкрал у бывшей жены. Женщина предупредила полицию и экстренные службы, что Салман Э. едет в аэропорт с ребенком. Судя по всему, причиной конфликта стал разгоревшийся спор об опеке.
Напомним, Фокус писал недавно, что пассажиров рейса Тель-Авив — Махачкала, которых в аэропорту "Уйташ" встретила толпа с палестинскими флагами и антисемитскими лозунгами, пришлось эвакуировать на вертолетах.
Кроме того, Фокус сообщил, что Кремль избегает наказывать за беспорядки в аэропорту Махачкалы, а Институт изучения войны назвал причины этого.