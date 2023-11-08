Лавров пожаловался на санкции и потребовал пустить его в Северную Македонию, — СМИ

В официальном письме российского главы МИД к коллеге из Скопье указано, что он не может присутствовать на заседании ОБСЕ из-за закрытого воздушного пространства. В прошлом году, когда встреча проходила в Польше, он так и не смог туда прилететь.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что не может попасть на встречу министров ОБСЕ, которая пройдет в Северной Македонии. Вся причина в закрытии воздушного пространства для самолетов из России. Об этом пишет издание Barrons.

Российский дипломат в связи с международными санкциями может второй год подряд пропустить важную встречу, которая состоится в Скопье с 30 ноября по 1 декабря.

В связи с ограничениями, Сергей Лавров обратился к правительству Северной Македонии с официальным письмом. В нем он потребовал от своего коллеги Буяра Османи "обеспечить его присутствие в Скопье" на заседании ОБСЕ.

"Есть несколько проблем, связанных с этим требованием", – ответил глава северомакедонского МИД.

В первую очередь причина в том, что Северная Македония, как и другие соседние европейские государства, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России из-за вторжения в Украину. Для того, чтобы Сергей Лавров все же прибыл на встречу,"необходимо предпринять некоторые логистические усилия", заявили в Скопье.

"Это будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшие дни. Я надеюсь, что нам всем удастся присутствовать в Скопье", – заявил Буяр Османи.

Санкции против России: другие "неудачи" Лаврова

Стоит отметить, что в прошлом году встреча ОБСЕ проходила в Польше, куда главу МИД РФ все же не пустили из-за международных санкций. В Варшаве заявили, что на мероприятии не могут находиться люди из "черного списка", а в Москве назвали такое решение беспрецедентным и провокационным.

5 июня 2022 года сообщалось, что глава МИД РФ не может прилететь в Сербию из-за "закрытого неба". В Белграде Сергей Лавров должен был встретиться с президентом страны Александром Вучичем. Тогда глава государства заявил, что лично займется логистикой запланированного визита.

3 марта 2023 года Сергей Лавров не приехал на конференцию в Женеву из-за санкций. Ему пришлось выступать по видеосвязи, однако во время его обращения участники собрания начали покидать зал в знак солидарности с Украиной.