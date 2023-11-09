Сделал две попытки: Путин не смог произнести имя Токаева и получил реакцию президента (видео)

Российский президент в четвертый раз ошибся, обращаясь к президенту Казахстана. При этом глава Кремля все еще надеется заключить с ним соглашение о военном сотрудничестве.

9 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану и встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Благодаря Токаева за приглашение, Путин в очередной раз не сумел произнести имя своего казахстанского коллеги. Ошибку главы Кремля и его попытки высказаться правильно показали в Telegram-канале "Kremlin.ru".

На видео зафиксировали две попытки Путина назвать Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Во время первой попытки россиянин сделал несколько секундную паузу, а затем назвал президента Казахстана с ошибкой — Кемель Жомартович. После этого "задумался" на 2 секунды и сделал еще одну, более удачную, попытку.

Между тем, во время встречи казахстанского и российского президентов произошло еще одно событие, которое касалось делегации россиян в Астане. В частности, Токаев начал говорить на казахском языке и заставил граждан РФ срочно искать наушники, чтобы услышать перевод на "общепонятный".

Путин в Астане 9 ноября 2023 года Фото: Скриншот Российские политики в Астане 9 ноября 2023 года Фото: Скриншот

РФ и Казахстан — детали отношений

Отметим, Путин во время личных встреч с Токаевым уже ошибался, называя его имя. Аналогичные ситуации происходили трижды в 2022 году. В частности, в январе прозвучало "Кемел Жомартович", в июне — неразборчивая мешанина слов, в августе — "Касим Жомартович Кемелович".

Между тем Казахстан пытается и дальше продолжать определенные контакты с РФ, несмотря на санкции, наложенные мировым сообществом из-за вторжения России в Украину. В частности, аналитики отметили, что через эту страну направляется так называемый "параллельный импорт" — электроника и другие товары, которые затем могут превратиться в российское оружие.

В то же время казахстанское правительство пытается присоединиться к санкциям и ограничить движение товаров, следующих на территорию РФ. При этом эту страну и ряд других стран Центральной Азии США пытаются убедить не поддерживать действия Кремля.

При этом СМИ сообщили о планах Путина в отношении Казахстана: российский политик надеется заключить в Астане соглашение о военном сотрудничестве.

Напоминаем, представители сил сопротивления заметили партию мобилизованных россиян, прибывших в Джанкой в Крыму. Указали, что причина прибытия мобилизованных — потери ВС РФ на фронте в Украине. В то же время заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что в новом году на войну отправят еще 200 тыс. россиян.