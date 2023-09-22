Путин снова сам себя переиграл: что США предложат Центральной Азии вместо России и ОДКБ

На фоне процессов по развалу Организации Договора коллективной безопасности США активизировали свои контакты в странах Центральной Азии. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые в истории состоялась встреча президента США с лидерами пяти азиатских стран: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Фокус узнавал, о чем договаривались США с лидерами постсоветских стран Азии.

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19 сентября президент США Джо Байден провел встречу с президентами пяти стран Центральной Азии. Встреча с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прошла на полях Генеральной ассамблеи ООН, проходящей на этой неделе в Нью-Йорке. Еще до начала этого мероприятия в западной прессе его окрестили монументальным, поскольку оно происходит впервые в истории.

Что такое C5+1

Здесь нужно уточнить, что речь идет о мероприятиях в формате проекта C5+1. Этот формат был основан еще в 2015 году между пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном и США. До этого момента были проведены только встречи на уровне представительства министров и экспертных групп — непосредственно президенты встречаются впервые.

Сотрудничество в формате C5+1 ориентируется на трех основных направлениях — безопасности, особенно с угрозами терроризма, экономике, с акцентом на улучшение региональных торговых потоков и инвестиций и проблемах экологии.

По сообщению пресс-службы Белого дома, на встрече Байдена с лидерами Центральной Азии обсудили ряд вопросов, включая безопасность, торговлю и инвестиции, региональное сообщение, необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также текущие реформы, направленные на улучшение управления и верховенства права.

Президент Байден приветствовал взгляды своих коллег на то, как страны могут работать вместе для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания стран Центральной Азии, а также продвижения прав человека через партнерство в формате С5+1.

Встреча лидеров государств проекта C5+1 прошла впервые с момента его основания в 2015 году Фото: akorda.kz

Перед встречей российские официальные лица заявили, что целью Байдена является нажать на Центральную Азию в вопросе санкций в отношении России и попытка отвлечь их от союзнических отношений.

"Если называть вещи своими именами, то речь идет о попытках угрозами и шантажом заставить наших союзников отказаться от законного сотрудничества с Россией. С пониманием относимся к тому, что в условиях внешнего давления наши партнеры вынуждены проявлять осмотрительность. Естественно, с нашей стороны предпринимаются встречные шаги", — говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Поиски альтернативы ОДКБ

Специалист по внешней политике США, профессор Института международных отношений КНУ Сергей Галака объясняет, что встреча Байдена с лидерами пяти стран указывает на попытку США противодействовать России и Китаю в регионе. В первую очередь Китаю, он больше беспокоит Вашингтон, чем Россия.

"Не знаю, насколько публично это будет, но говорили о санкциях против России, к которым эти страны не присоединились. Более того — Казахстан и Кыргызстан остаются основным источником контрабанды технологий и электроники для России из Китая и Тайваня необходимых в военном производстве. Понятно, что эти страны имеют свой монетарный интерес, но об этом надо говорить", — говорит он Фокусу.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон указал Владимиру Путину на недопустимость имперского отношения и необходимость уважать его страну

По официальным пресс-релизам о встрече шести президентов, стоит отметить интересный момент. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил создать под эгидой ООН Совет по вопросам безопасности Центральной Азии. Это своеобразное приглашение для поиска вариантов коллективной безопасности в регионе, которая должна заменить Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Прошлогодний саммит ОДКБ показал, что Россия теряет влияние в своем собственном проекте и не может обеспечить безопасность его участников. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать совместную декларацию и обвинил Россию в невыполнении своих обязательств по безопасности. Российская сторона никак не отреагировала на начало войны в Нагорном Карабахе в 2021 году. Аналогичная ситуация повторилась и сейчас, во время военной операции Азербайджана. Слабость позиций России побудила представителей Центральной Азии к поискам новых союзников. Уже через месяц после саммита ОДКБ, на встрече в формате СНГ, президент Таджикистана Эмомали Рахмон указал Владимиру Путину на недопустимость имперского отношения и необходимость уважать его страну.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прямо говорит о невыполнении Россией своих обязательств по безопасности в ОДКБ Фото: РИА Новости

В мае 2023 года Пашинян заявил, что вопрос выхода Армении из ОДКБ остается на повестке дня. Страна отозвала своего представителя в организации и начала сближение с США. В начале сентября в стране прошли совместные военные учения с американскими военными Eagle Partner 2023.

По информации источников канала CNBC, на полях Генассамблеи ООН американская сторона провела консультации с представителями Армении и Казахстана. Ожидается, что впоследствии будет представлена дорожная карта выхода этих стран из ОДКБ.

США может вернуть военные базы в Центральной Азии

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик отмечает, что в регионе начали искать варианты сотрудничества в сфере безопасности, что может заменить Россию, которая теряет свои позиции не только в регионе. По его словам, США могут стать ко спонсором безопасности Центральной Азии, через совместные военные учения, военно-техническое сотрудничество. В свою очередь, для региона это весомо, ведь там пытаются диверсифицировать свои риски от сближения с Китаем.

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"Как такого геополитического построения, как Центральная Азия не существует, все эти страны имеют лишь собственные интересы, даже враждуют между собой. Как, например, тот же Таджикистан с Кыргызстаном. Поэтому сотрудничество этих стран является успешным, только когда условный центр объединения находится за пределами региона. Например в РФ или Китае. Поэтому сейчас США пытаются построить новую модель, этот регион входит в заинтересованность Запада. Это важно, учитывая турбулентные процессы, происходящие в этом регионе и его интенсивным вооружением. Там понимают, что может возникнуть вакуум безопасности, когда Россия ослабнет совсем. Китай не предлагает никаких проектов по безопасности, там только экономическое сотрудничество. При этом построенное до комичности, когда китайские дипломаты позволяют себе публично отчитывать городских голов Казахстана", — говорит он Фокусу.

В 2021 году Вашингтон рассматривал Таджикистан и Узбекистан в качестве потенциальных кандидатов для размещения своих военных баз. Этот вопрос рассматривался в контексте сохранения присутствия в регионе после окончательного ухода из Афганистана. Тогда вопрос оценивался с политической и экономической точки выгоды для обеих сторон. Процесс сближения сорвало полномасштабное вторжение РФ в Украину, но инициативу не оставили. В свою очередь в Кремле на сближение США со странами Центральной Азии отреагировали уже традиционно — в странах начали возникать военные провокации. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прямым текстом заявлял, что Москва категорически против присутствия США в регионе.

США использовали авиационные базы Узбекистана во время участия в войне в Афганистане Фото: U.S. Army

"Во-первых, у нас общее пространство безопасности, и в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предусматривает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории", — говорил он в 2021 году.

Напомним, США некоторое время использовали авиабазы Карши-Ханабад и Термез в Узбекистане. Они были привлечены в логистических операциях во время участия американских военных в войне в Афганистане в составе международного контингента НАТО.

Чего хочет Центральная Азия от США?

"В начале 90-х прошлого века этот регион был интересен Западу, туда инвестировали средства, заходили крупные корпорации. В регионе базировались американские военные базы, в первую очередь из-за войны в Афганистане. Затем страны Запада потеряли интерес. Сейчас США возвращают этот регион в зону своей заинтересованности, через встречу Байдена с лидерами пытаются оставить окно для диалога", — говорит Кулик.

Эксперт отмечает, что сейчас режимы в этих странах испытывают риски внутренней политической дестабилизации, в первую очередь от угроз извне. Поэтому там будут пытаться построить с США такую систему взаимодействия, которая исключит возможность деструктивной дестабилизации. Сюда же следует добавить заинтересованность в американских инвестициях и выходе на внешние рынки.

Стоит напомнить, что Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан называют странами недемократических режимов, которые через изменения в Конституции пытаются закрепить свою власть. Кроме того, в регионе распространено сворачивание демократических ценностей, прав человека и свободы слова. Эти страны до сих пор не присоединились к антироссийским санкциям и продолжают экономические отношения с Москвой.

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