1400 землетрясений за сутки: в Исландии закрыли курорт и готовятся к извержению вулкана

С конца октября Метеорологическое бюро Исландии зафиксировало более 20 000 подземных толчков, и их сила постепенно растет.

Тысячи небольших землетрясений в Исландии ощущаются каждый день с конца октября. За 24 часа до полудня четверга, 9 ноября, сейсмологи зафиксировали 1400 подземных толчков. Такая сейсмологическая обстановка вызывает серьезные опасения, что в ближайшее время Исландию ждет мощное извержение вулкана. Об этом сообщает агентство BBC News.

С конца октября Метеорологическое бюро Исландии (IMO) зафиксировало более 20 000 подземных толчков. О высокой сейсмической активности также сообщила Quantectum — единственная частная компания по прогнозированию и исследованию землетрясений.

Повышенная сейсмическая активность в Исландии

Эти опасения привели к закрытию знаменитого курорта горячих источников Голубая лагуна в качестве меры предосторожности. Владельцы курорта заявили, что закроют объект до 16 ноября из соображений безопасности сотрудников.

В исландском метеобюро заявили, что наибольшая геологическая активность наблюдается на юго-западе полуострова Рейкьянес. По данным сейсмологов, расплавленная магма скопилась на глубине около пяти километров неподалеку от горы Торбьорн, откуда хорошо видно Голубую лагуну.

IMO сообщило, что с начала "сейсмического роя" землетрясений, сила подземных толчков постепенно увеличивается. Самый сильный толчок был зафиксирован около полуночи 9 ноября, его сила составила 5 баллов по шкале Рихтера. Его эпицентр находился примерно в 30 км от столицы Исландии Рейкьявика.

Власти Исландии предпринимают меры на случай извержения вулкана. В городе Гриндавик жителей предупредили, что в случае катаклизма, возможна эвакуация населенного пункта.

Исландия – один из самых сейсмически активных регионов мира. Островное государство насчитывает около 30 активных вулканических объектов.

Напомним, в июле 2023 года 7000 землетрясений в Исландии создали самый молодой вулкан в мире Фаградальсфьядль. Исследователи отмечают, что несмотря на все драматические кадры извержения в нем не было ничего необычного, более того, ученые ожидали, что подобное произойдет, хоть и не могли предсказать точное время и место.

Ранее Фокус писал, что вулкан-малыш родился в Литли-Хрутур, районе, который оставался неактивным в течение 800 лет, пока не пережил извержения в марте 2021 года и августе 2022 года.