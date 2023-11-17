"Другой, но такой же": в Кремле заявили, что на выборах обязательно выиграет Путин

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не стоит сомневаться в победе Владимира Путина на следующих выборах.

В Российской Федерации считают, что после выборов президента страну возглавит "такой же" Владимир Путин или "другой, но такой же". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает издании ТАСС.

Российские журналисты задали Пескову вопрос, каким должен быть президент после Владимира Путина.

"Таким же", — коротко ответил он.

На уточняющий вопрос, возможно ли это, он сказал, что следующий президент может быть "другим, но таким же", как Путин.

Песков добавил, что "не сомневается в победе" Путина на выборах.

Отметим, что в 2008 году в Российской Федерации был введен шестилетний президентский срок, который начали применять к президентам, избранным после внесения соответствующих поправок, начиная с выборов 2012 года.

Напомним, что 29 июля стало известно, что в Кремле все больше беспокоятся о том, что думают россияне о вторжении РФ в Украину накануне региональных выборов в сентябре 2023-го года и выборов президента в 2024-м году.

А также в Кремле начали думать о том, как подобрать Владимиру Путину оппонента на предстоящие выборы, чтобы тот не выглядел "дедом".