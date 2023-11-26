Не ясно, выживет ли: в США ударили ножом полицейского, убившего Джорджа Флойда, — СМИ

Семья экс-полицейского Шовина, раненого в тюрьме, до сих пор игнорируется руководством учреждения, заявил адвокат заключенного. При этом представитель прокуратуры заявил, что мужчина лечится от ранения в тюремной больнице.

В Федеральной тюрьме в Аризоне получил удар ножом экс-полицейский Дерек Шовин (Derek Chauvin), которого приговорили за убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Сначала сообщили, что заключенный погиб. Однако позже стало известно о том, что он мог выжить и находится в больнице. О деталях инцидента в аризонской тюрьме рассказали на портале агентства Associated Press.

Агентство, рассказывая о подробностях нападения, ссылается на анонимный источник. По словам источника, в тюрьме в Тусоне действительно ранили заключенного Шовина. При этом указывается, что это пенитенциарное учреждение "страдает от провалов безопасности и нехватки персонала". Позже руководство тюрьмы официально подтвердило происшествие, но не назвали имени пострадавшего. Объяснили, что охранники локализовали угрозу, а раненого мужчину доставили к врачам.

В западных СМИ публиковали заявления, что якобы Шовин от полученных ранений умер. Однако впоследствии агентство получило сообщение от представителя офиса генерального прокурора Миннесоты Брайана Эванса. Чиновник заявил, что "ожидается, что он выживет".

При этом агентство AP приводит мнение адвоката Дерека Шовина — Грегори М. Эриксона. По его словам, семья до сих пор не получила четкой информации о судьбе мужчины — жалуются на игнорирование со стороны руководства тюрьмы. Поэтому пока точно не известно, каково состояние раненого и выживет ли он, пишут в AP.

Убийство Джорджа Флойда — детали

Отметим, Шовин в апреле 2021 года получил 22,5 лет заключения по обвинению в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, которое произошло в мае 2020 года. Флойда подозревали в использовании поддельных денег, пытались задержать посреди улицы. В момент задержания полицейский Шовин давил коленом на шею подозреваемого, повалив его на асфальт. Через некоторое время мужчина умер, как подозревали, из-за действий правоохранителя.

Инцидент попал на видео случайного прохожего. Впрочем позже полиция обнародовала полную запись с бодикамеры Шовина.

После инцидента в США вспыхнули беспорядки, во время которых граждане протестовали против насилия правоохранителей против некоторых категорий американских граждан. Тем временем Шовина отстранили от работы, началось расследование и в итоге он получил приговор. Во время судебного заседания его адвокаты утверждали, что смерть Флойда была случайностью и произошла в результате специфической подготовки полиции США. При этом семья погибшего заявляла, что не удовлетворена "слишком мягким" приговором.

Отметим, летом полиция США сообщила о нескольких нападениях, во время которых было использовано огнестрельное оружие. Например, в июне 2023 года произошла стрельба в штате Вирджиния на выпускном вечере. После этого человек с оружием совершил нападение в штате Огайо и ранил девять человек. Кроме того, осенью мужчина атаковал несколько развлекательных заведений в штате Мэн, при этом убив почти 20 человек.