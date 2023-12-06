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Мир Российско-украинская война

Снова российские пранкеры: "Вован и Лексус" поговорили с вице-премьером ФРГ

Татьяна Зарембо
Фото: DW | Вице-премьер ФРГ Роберт Хабек попался на телефонный разговор с пранкерами из РФ, однако никакой информации не разгласил

По сведениям представителей Министерства экономики, опубликованная пранкерами запись представляет собой нарезку из отдельных частей разговора, который несколько раз прерывался.

Власти Германии подтвердили, что вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек попался на пранк "Вована и Лексуса". Об этом пишет Bild.

В YouTube и Telegram появилась 4-минутная запись их разговора на английском языке, в котором немецкий чиновник говорил о вывозе зерна из Украины, жаловался на высокие цены на газ и подчеркнул, что "давление — единственный язык, который понимает Путин".

"Нельзя исходить из того, что война (в Украине. — Ред.) скоро закончится. Не похоже на то. Следует ожидать длительной войны, которая продлится в следующем году, а возможно, и дольше", — сказал Хабек.

В ведомстве вице-премьера подтвердили факт этого телефонного разговора, при этом звонивший представился дипломатом от Африканского союза. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что опубликованная пранкерами запись представляет собой нарезку из отдельных частей разговора, который несколько раз прерывался.

"Вопросы и ответы подделаны и не сочетаются друг с другом ни по тону и акцентам собеседников, ни по содержанию. При этом вице-премьер не разгласил никакой чувствительной информации или конфиденциальных данных", — обратили внимание представители ведомства.

Предупреждение немецкой контрразведки

В середине ноября контрразведка Германии предупредила немецких политиков о возможных звонках от "Вована и Лексуса". Федеральная служба по защите Конституции, внутренняя спецслужба МВД страны, разослала соответствующую инструкцию во все регионы Германии. В документе служба призвала всех чиновников и политиков к "превентивным мерам против текущей российской кампании дезинформации", тщательной проверке личности звонящего, вниманию к измененным адресам электронной почты и прекращению разговора, как только возникают сомнения в личности собеседника.

Немецкие спецслужбы конкретно указали на 37-летнего Владимира Кузнецова и 36-летнего Алексея Столярова, известных как "Вован и Лексус". Они считаются лояльными Владимиру Путину, по сведениям Bild, и ранее не раз разыгрывали европейских политиков при помощи фальшивых звонков.

"Разыгрывание фальшивых личностей специально используется для распространения ложной информации и публичного выставления напоказ западных политиков. Это часть стратегии российских спецслужб", — подчеркнул офицер контрразведки ФРГ.

Напомним, Фокус писал, что российские блогеры "Вован и Лексус" пожаловались на то, что британская пресса не замечает их розыгрыши и обвинили Запад в отсутствии свободы слова.

Ранее российские пранкеры "Вован и Лексус" от имени Эммануэля Макрона узнавали у польского президента подробности падения ракеты в Пшеводове.

Кроме того, российские пранкеры поговорили с известным американским писателем Стивеном Кингом, представившись президентом Владимиром Зеленским.