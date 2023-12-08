"Откровенно перешел на российские позиции": Туск резко отреагировал на слова Орбана

По словам польского депутата Дональда Туска, правительство Орбана блокирует решения, которые передадут Польше 800 млн евро.

Под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана правительство "явно приблизилось к позициям России", и он открыто признает это. Такое заявление сделал лидер "Гражданской коалиции" Польши Дональд Туск, пишет TVN24.

"Мы имеем дело с правительством, которое откровенно перешло на российские позиции", — сказал он, добавив, что и премьер-министр Венгрии Орбан не скрывает этого.

В частности, согласно его высказываниям, под руководством Орбана правительство активно препятствует принятию решений, которые предполагают передачу Польше суммы в 800 миллионов евро.

"Я озлоблен тем, что в последнюю минуту — когда они бегают за своими деньгами и должностями за своих коллег — они не смогли урегулировать с Орбаном такой важный для нас вопрос, как 800 млн евро на оружие", — сказал он, ссылаясь на правительство Матеуша Моравецкого.

Также Туск заверил, что он примет жесткую позицию на Европейском совете.

"Я убежден, что с сегодняшнего дня большинство лидеров будут принимать во внимание польское мнение, когда речь идет об украинских вопросах и когда речь идет об Венгрии и Орбане", — подчеркнул он, добавив, что его убеждения, вероятно, не смогут существенно изменить отношение Орбана, поскольку "его отношения с Москвой и Путиным являются органическими".

Заявления Орбана относительно Украины

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан 26 ноября заявил, что Украина не способна победить РФ на поле боя. Как считает политик, в начале стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы они смогли нанести поражение оккупантам. Однако сейчас, по его словам, стало очевидно, что Москва "не проигрывает"

Агентство Bloomberg 22 ноября сообщило, что Орбан предложил сажать в тюрьму оппонентов. По мнению журналистов, за 13 лет пребывания у власти премьер Венгрии создал самую мощную пропагандистскую машину в Европе.

Орбан также угрожает заблокировать политику ЕС по помощи Украине. Согласно премьер-министру Виктору Орбану, решение относительно финансирования Украины и введения дополнительных санкционных механизмов против России следует отложить до проведения "стратегической дискуссии".

Напомним, в США раскритиковали позицию Орбана по Украине. По словам американского дипломата Дэвида Прессмана, Будапешт процветает благодаря членству в ЕС и НАТО, однако при этом игнорирует интересы своих союзников.