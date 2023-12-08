Разделы
Материалы
Мир

"Откровенно перешел на российские позиции": Туск резко отреагировал на слова Орбана

Анастасия Ковалева
Туск резко отреагировал на слова Орбана

По словам польского депутата Дональда Туска, правительство Орбана блокирует решения, которые передадут Польше 800 млн евро.

Под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана правительство "явно приблизилось к позициям России", и он открыто признает это. Такое заявление сделал лидер "Гражданской коалиции" Польши Дональд Туск, пишет TVN24.

"Мы имеем дело с правительством, которое откровенно перешло на российские позиции", — сказал он, добавив, что и премьер-министр Венгрии Орбан не скрывает этого.

В частности, согласно его высказываниям, под руководством Орбана правительство активно препятствует принятию решений, которые предполагают передачу Польше суммы в 800 миллионов евро.

"Я озлоблен тем, что в последнюю минуту — когда они бегают за своими деньгами и должностями за своих коллег — они не смогли урегулировать с Орбаном такой важный для нас вопрос, как 800 млн евро на оружие", — сказал он, ссылаясь на правительство Матеуша Моравецкого.

Также Туск заверил, что он примет жесткую позицию на Европейском совете.

"Я убежден, что с сегодняшнего дня большинство лидеров будут принимать во внимание польское мнение, когда речь идет об украинских вопросах и когда речь идет об Венгрии и Орбане", — подчеркнул он, добавив, что его убеждения, вероятно, не смогут существенно изменить отношение Орбана, поскольку "его отношения с Москвой и Путиным являются органическими".

Заявления Орбана относительно Украины

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан 26 ноября заявил, что Украина не способна победить РФ на поле боя. Как считает политик, в начале стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы они смогли нанести поражение оккупантам. Однако сейчас, по его словам, стало очевидно, что Москва "не проигрывает"

Агентство Bloomberg 22 ноября сообщило, что Орбан предложил сажать в тюрьму оппонентов. По мнению журналистов, за 13 лет пребывания у власти премьер Венгрии создал самую мощную пропагандистскую машину в Европе.

Орбан также угрожает заблокировать политику ЕС по помощи Украине. Согласно премьер-министру Виктору Орбану, решение относительно финансирования Украины и введения дополнительных санкционных механизмов против России следует отложить до проведения "стратегической дискуссии".

Напомним, в США раскритиковали позицию Орбана по Украине. По словам американского дипломата Дэвида Прессмана, Будапешт процветает благодаря членству в ЕС и НАТО, однако при этом игнорирует интересы своих союзников.