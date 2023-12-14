Шольц предложил Орбану покинуть зал во время принятия решения по Украине, — Politico

По данным журналистов, Олаф Шольц предложил Виктору Орбану выйти из зала с целью обеспечить единогласное принятие решения по вопросу о расширении ЕС даже в случае отсутствия венгерской стороны.

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану временно покинуть зал во время обсуждения вопроса о вступлении Украине в ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

"Через несколько часов тяжелых дискуссий об открытии переговоров об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан затягивал своим вето, именно канцлер Германии Олаф Шольц предложил решение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шольц, находясь в присутствии других лидеров, выразил Орбану свою позицию, говоря, что если тот не согласен с принимаемым решением, то у него есть возможность временно покинуть зал. Это предложение было сделано с целью обеспечить единогласное принятие решения по вопросу о расширении ЕС даже в случае отсутствия Виктора Орбана.

Politico пишет, что это предложение не стало спонтанным, а было согласовано во время предварительных обсуждений. Источник издания сообщил, что Орбан "временно отсутствовал в зале в заранее оговоренной и конструктивной манере".

Напомним, что в четверг, 14 декабря, Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в политический блок. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстративно покинул зал, когда лидеры Европейского союза приняли решение о переговорах по поводу членства Украины в ЕС.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС: что известно

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой По итогам переговоров Грузия получила статус кандидата. Кроме того, он сообщил о намерении ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна выполнит необходимые требования, чтобы соответствовать критериям членства.

14 декабря Владимир Зеленский обратился к участникам саммита ЕС касаемо будущего членства Украины. Он отметил, что Киев выполнил все рекомендации и реализовал необходимые законы, поэтому в ожидании соответствующих решений.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина будет "разочарована", если Венгрия заблокирует начало переговоров о вступлении в Евросоюз, однако это "не будет концом света".

А 14 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не видит оснований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.