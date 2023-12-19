В Hyundai заявили о продаже своего завода на территории России

В корейской компании говорят, что ведут переговоры с "Арт-Финанс", которая станет покупателем активов предприятия в РФ.

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor утвердил план по продаже активов на российском рынке, в том числе по вопросу будущего завода в Санкт-Петербурге, продажа которого была приостановлена в марте 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент Hyundai находится в процессе переговоров с компанией "Арт-Финанс" с целью уточнения деталей предстоящей сделки, сообщили представители Hyundai Motor.

В пресс-службе отметили, что Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания клиентов для того, чтобы поддержать владельцев автомобилей Hyundai в России.

Отметим, что компания "Арт-Финанс" уже стала покупателем активов Volkswagen на российском рынке.

Что известно про Hyundai Motor

Hyundai Motor — крупнейший автопроизводитель, занимающий лидирующее положение в Южной Корее и являющийся одним из крупнейших в мировой автомобильной индустрии. Компания специализируется не только на производстве автомобилей, но также расширяет свою деятельность на выпуск поездов, военной техники, промышленного оборудования и предоставление финансовых услуг.

Штаб-квартира компании находится в Сеуле. Hyundai Motor является частью Hyundai Motor Group, созданного в 2000 году. Согласно данным Forbes Global 2000 на 2022 год, Hyundai Motor занимает 147-е место среди крупнейших публичных компаний мира.

Завод Hyundai Motors в Санкт-Петербурге был введен в эксплуатацию в 2010 году и изначально способен был производить 200 тысяч автомобилей в год. Позднее компания приобрела соседний завод, принадлежащий General Motors, что позволило расширить производственные мощности до 300 тысяч единиц в год.

Напомним, что в конце марта стало известно, что западные компании, желающие уйти из рынка Российской Федерации и продать свои активы, обязали вносить прямое пожертвование в казну РФ.

В августе сообщалось, что российские власти пытаются задешево скупить активы зарубежных компаний, которые собираются прекратить работу в РФ.