Через час после открытия: в Лондоне украли антивоенную работу художника Бэнкси (видео, фото)

Художник в Instagram подтвердил, что инсталляция, на которой изображены три беспилотника на знаке STOP в Пэкхэме, настоящие. Свидетелями кражи стали лондонцы, которые специально приехали, чтобы посмотреть на его новую работу.

В Лондоне двое неизвестных мужчин похитили антивоенную работу уличного художника Бэнкси, который является одним из самых известных в мире представителей стрит-арта. Это произошло менее чем через час после того, как подтвердили подлинность инсталляции. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщило издание The Guardian.

На работе художника изображен дорожный знак STOP с тремя беспилотниками. Свидетелями кражи стали лондонцы, которые специально приехали, чтобы посмотреть на новую инсталляцию Бэнкси.

В Лондоне украли антивоенную работу уличного художника Бэнкси

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как двое мужчин снимают знак на перекрестке Саутгемптонской и Коммерческой дороги в Пекхэме около 12:30. На видео можно услышать, как свидетели говорят "О Боже мой", когда один из мужчин берет знак STOP и убегает.

По информации медиа, художник не причастен к похищению инсталляции. Несколько часов назад Бэнкси опубликовал в своем Instagram подборку фотографий без подписей и объяснений, что подтверждает их подлинность.

Напомним, легендарный уличный художник Бэнкси нарисовал в Киеве, Ирпене, Горенке, Бородянке семь граффити. Свое авторство лично он подтвердил сначала в Инстаграме, а впоследствии даже выложил видеофильм об этом. Стоимость украинских граффити Бэнкси оценивают примерно от $1 млн до $10 млн.

Также напомним, в декабре прошлого года стало известно, что неизвестные срезали со стены и похитили граффити британского художника Бэнкси, которое он создал в начале ноября.