Боятся соперника: в Москве не разрешили выдвинуть Стрелкова кандидатом в президенты РФ

У бывшего главаря пророссийских боевиков есть 700 сторонников, которые не побоялись попробовать выдвинуть его кандидатом в президенты РФ.

Экс-полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин-Стрелков, который находится в СИЗО по обвинению в экстремизме, не стал кандидатом в президенты России. Инициативная группа не смогла завершить регистрацию из-за массового отказа московских нотариусов регистрировать подписи его сторонников. О попытках Гиркина стать российским президентом рассказали на портале The Moscow Times.

О ситуации, которая сложилась во время выдвижения Гиркина в президенты, стало известно благодаря ряду публикаций в Telegram его сторонников, а также представителей росСМИ. В итоге необходимое количество подписей собрали, но не смогли их официально оформить из-за действий нотариусов.

Как выяснилось, 24 декабря в гостинице "Измайлово" в Москве собралось около 700 человек, которые хотели принять участие в сборе подписей в поддержку арестованного россиянина. О том, что людей было много, свидетельствуют фотографии жены Гиркина Мирославы Регинской. На фото, сделанном из-за спин присутствующих, видно несколько сотен поднятых рук.

Сторонники Стрелкова голосуют в его поддержку Фото: Скриншот из Telegram

В определенный момент начали собирать подписи и паспортные данные инициаторов выдвижения Гиркина в президенты. Набрали 521 подпись, написали свидетели события. На собрании присутствовал специальный нотариус, который должен был засвидетельствовать, что подписи собрали без нарушений — об этом сообщили в Telegram-канале журналиста Алексея Полоротова из "Осторожно, Media". Однако нотариус отказался выполнить условленное. После этого организаторы обратились еще к четырем юристам, но ни один не согласился помочь сообщникам человека, которого подозревают в экстремизме.

РосСМИ о деталях выдвижения Гиркина в президенты Фото: Скриншот из Telegram РосСМИ о действиях нотариусов при выдвижении Гиркина в президенты РФ Фото: Скриншот из Telegram

Журналисты The Moscow Times процитировали позицию Регинской, которая считает, что подписи можно зарегистрировать позже. Однако отмечают, что вряд ли это возможно сделать не во время собрания — это нарушает соответствующие законы РФ о выборах президента. Стрелков в ноябре заявил о попытке посоревноваться с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнили на портале. При этом арестант утверждал, что имеет преимущества: не такой "добрый и доверчивый", как Путин, не имеет друзей-миллиардеров и лучше разбирается в военном деле.

Выборы в РФ — детали избрания президента

Игорь Гиркин-Стрелков — российский пропагандист и военный, который находился на службе в ФСБ РФ. Россиянин принимал активное участие в боевых действиях в 2014 году — тогда ему удалось временно оккупировать Славянск в Донецкой области. По обвинению в сбивании Боинга MH-17 экс-полковник ФСБ осужден на пожизненное заключение (заочно). На сегодня мужчина находится в московском СИЗО, куда он попал после чрезмерной критики действий военного командования.

Отметим, выборы президента РФ должны состояться весной 2024 года. Президент РФ Путин уже выразил желание в очередной раз принять участие в президентской гонке — об этом он заявил во время встречи с военными ВС РФ, которые воюют в Украине. Западные СМИ подсчитали, если политик в очередной раз станет победителем, то будет находиться у власти дольше, чем Генсек СССР Иосиф Сталин.

Тем временем Путин начал назначать доверенных лиц, которые будут вести агитацию в разных регионах РФ. Стало известно, что среди доверенных лиц есть российские военные, которые распространяют пропагандистские сообщения о российско-украинской войне.

Между тем журналисты проанализировали поведение Путина, который желает находиться на посту президента уже пятый срок. Сделали вывод, что он выглядит уставшим и чередует периоды активности с днями, когда исчезает из публичного пространства.