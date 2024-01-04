Венесуэла готова "присоединить" Гайану, Китай и Тайвань выводят войска на боевые позиции, а Иран и Израиль держат руку на ядерной кнопке. Где вспыхнет большая война в ближайшее время? Фокус составил топ-5 вероятных военных конфликтов, которые могут взорвать мир в 2024 году.

Агрессия Российской Федерации против Украины открыла ящик Пандоры планетарного масштаба. Создан прецедент — могущественное государство может применять силу не только для получения политических бенефиций, но и для перекраивания границ. Теперь вопрос лишь в том, насколько могущественным должно быть государство, чтобы такое себе позволять.

Россия обладает ядерным оружием, однако является ли этот статус безальтернативным для возможности отбирать территории и (или) ресурсы у соседа, или такой "привилегией" могут пользоваться и безъядерные государства, у которых на данный момент времени более мощная армия?

Ответы на эти вопросы стремятся получить немало авторитарных и не только мировых лидеров. И они могут начать их получать уже в следующем году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро голосует на референдуме за "присоединение" Гайаны Фото: Getty Images

Венесуэла vs Гайана — вопрос, вмешаются ли США?

В Латинской Америке в ближайшее время имеет все шансы вспыхнуть конфликт, который находился в анабиозе более полутора веков. Интересно, что за это время поменялись ролями США и Россия, которые сначала поддерживали Венесуэлу и Гайану (тогда еще Британскую Гвиану) соответственно. Конфликт однозначно выгоден России и имеет шансы окончательно добить имидж США как влиятельной глобальной силы на мировой арене. И именно этот фактор является основным детонатором и одновременно предохранителем от возможного конфликта. Ведь при всем уважении к венесуэльским вооруженным силам, им тягаться с США не под силу, и это понимает даже колоритный лидер Венесуэлы. Собственно, решительность или, наоборот, инертность крупных игроков определяют направление движения в этой ситуации.

Сами же его непосредственные участники являются скорее объектами международных отношений. У Гайаны практически нет армии, а у Венесуэлы ее явно недостаточно, чтобы самостоятельно бросать вызов мировому порядку. Идея контроля за Эсекиба не нова — ей уже более полутора веков, и так еще 150 лет венесуэльцы могли продолжать себе тихонько мечтать о расширении на восток, если бы не вмешалась международная конъюнктура.

Также высока вероятность, что все эти заявления — лишь технологический пиар-ход Николаса Мадуро перед первыми за более чем десятилетие "более-менее свободными выборами". Хотя если за словами не будет действий, не сыграет ли против самого венесуэльского автократа такая суперпопулистская риторика?

Иран обещает отомстить за смерть старшего командира сил Корпуса стражей Исламской революции Рази Мусави, который был убит 25 декабря во время израильского удара в Сирии Фото: Getty Images

Иран vs Израиль — Турция наблюдает

По сути, конфликт между арабами и евреями в Палестине тянется тоже почти полтора века. Он прошел стадии бытовых межплеменных конфликтов за землю, межгосударственных войн, ценой которых было выживание враждующих сторон, и фазу борьбы еврейского государства против террористических групп (или повстанческих отрядов в арабской трактовке).

Идея уничтожения еврейского государства и взятия под контроль всей территории Палестины арабами остается довольно популярной в исламском мире. Причем уже давно не среди элит, а именно среди широких народных масс. Элиты же как раз предпочитают налаживать отношения с Израилем, свидетельством чему является сближение последних лет в рамках "Авраамовых соглашений". Однако, хотя большинство сторонников арабской Палестины не готовы отстаивать эту идею с оружием в руках, на почве этого общественного тренда есть немало желающих поживиться. Защищать палестинский народ публично обещал президент Турции Реджеп Эрдоган — лидер государства-члена НАТО.

А вот кто действительно может оседлать идею "свободной Палестины" в XXI веке — это Иран, который даже не является арабской страной (в принципе, как и Турция, которая де-факто сама оккупировала Палестину до 1918 года). Именно в Тегеране примеряют на себя одежду духовного лидера всех мусульман (несмотря на то, что Иран является шиитской теократией — религиозное направление в Исламе, которое исповедует явное меньшинство мусульман).

Именно желание возглавить пан-мусульманское движение и сбросить с этого трона хранительницу Мекки и Медины Саудовскую Аравию и является основной мотивацией Ирана. У этой страны есть мощная армия, высокие технологии и значительный мобилизационный ресурс. Все это, конечно, есть и у Израиля, у которого за спиной еще и несколько побед в войнах за свое выживание. Однако Иран существенно отличается от предыдущих врагов Израиля, и в первую очередь его отличает опыт многолетнего противостояния США и наличие развитого ВПК.

Иран десятилетиями отшлифовывал свою государственную машину в условиях достаточно жестких санкций, в то время как на момент арабо-израильских войн арабские страны сами были молодыми государствами без должного опыта военного и гражданского управления.

Фаворита в этой войне выявить трудно — и это, пожалуй, и является самым большим предохранителем от ее начала. Ее же основным детонатором является цивилизационная пропасть, лежащая между обоими государствами.

Члены вооруженной группировки этнических меньшинств Национальная освободительная армия Таанг (TNLA) начали неожиданное наступление против хунты Мьянмы Фото: Getty Images

Мьянма: Хунта vs Альянс трех братств. Когда у Китая лопнет терпение?

С 2021 года власть в Мьянме узурпировала военная хунта. Мятежные генералы, которые свергли демократическое правительство нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи (получила Премию мира за свою борьбу за демократию в стране еще в далеком 1991 году), наладили дружеские отношения с Российской Федерацией, Индией и Китаем. С КНР хунта вела тесное экономическое сотрудничество, одновременно закупала оружие в РФ.

Для Поднебесной Мьянма имеет стратегическое значение, ведь является альтернативным транспортным коридором на случай перекрытия США Малаккского пролива, что может произойти в случае обострения конфликта вокруг Тайваня. Поэтому последние три года КНР вкладывала сотни миллионов долларов в развитие транспортной инфраструктуры страны. И, казалось, дела у хунты идут неплохо: США и другие демократические страны — далеко, а со всеми могущественными региональными игроками отношения складываются хорошие. Однако мятежных генералов может погубить их жадность.

Дело в том, что некоторые члены хунты "зарабатывают", покрывая мошеннические преступные синдикаты, которые занимаются похищением людей. Они вербуют в основном лиц, страдающих игровой зависимостью, вывозят их на территорию Мьянмы и там заставляют работать на разнообразные мошеннические схемы (от романтических отношений в интернете до финансовых пирамид). И проблема в том, что значительная часть пострадавших и похищенных — это граждане КНР.

Эти синдикаты действовали давно, однако после переворота в 2021 году их масштабы существенно возросли. Наконец этим заинтересовались в руководстве компартии Китая, которая стала требовать от правительства Мьянмы остановить этот мошеннический бизнес (по крайней мере в отношении КНР). Однако жадность генералов перевесила, и синдикаты продолжали не просто работать, но и наращивали масштабы деятельности. Не насторожил хунту и успех на китайском рынке документальных и художественных фильмов о деятельности мьянманских синдикатов (около миллиарда долларов кассовых сборов, что не могло произойти без отмашки китайских властей).

Наконец осенью этого года КНР пошла на радикальный шаг — оказала поддержку группам сопротивления хунте, которые действовали в районе активности преступных синдикатов на границе с Китаем.

Против хунты объединились три армии различных этнических группировок и политических взглядов. Этот конгломерат получил название "Коалиция трёх братств", поскольку крупнейших организаций было три. Однако с ними в разной степени сотрудничают различные структуры сопротивления хунте, причем некоторые из них — откровенно враждебные КНР и даже дружественные США. Коалиции удалось нанести несколько поражений войскам хунты на поле боя в течение октября-ноября. В конце концов в середине декабря было объявлено о прекращении огня при посредничестве КНР.

В Пекине пока не желают падения военного правительства Мьянмы, однако не факт, что Поднебесной удастся полностью контролировать повстанцев, ведь они действовали давно, и только получили помощь от КНР этой осенью, а не были искусственно инспирированы Поднебесной. Полученный моральный толчок, обусловленный военными поражениями хунты, имеет шансы вызвать необратимые процессы, которые могут выйти из-под контроля КНР и в конце концов привести к свержению дружественного для них режима. Такой способ падения мьянманской хунты может стать одним из самых парадоксальных в мировой истории.

Билборд предвыборной кампании кандидата в президенты от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня (DPP) Лай Чин-тэ (слева) и кандидата в законодательные органы Хсу Шу-Хуа Фото: Getty Images

КНР vs Тайвань — война зависит от выборов?

13 января тайваньцы будут выбирать нового президента. Избирательная кампания проходит в условиях окружения острова под предлогом военных учений китайскими кораблями, самолетами и даже воздушными шарами. Осуществляется беспрецедентная кампания в соцсетях и экономическое давление на тайваньский бизнес со стороны КНР. В Пекине желают победы оппозиционного кандидата от партии "Гоминьдан", которая выступает за интеграцию острова с материком. О полном поглощении, конечно, ни один кандидат прямо не заявит, но как минимум экономически в случае победы оппозиции остров с материком свяжется.

Зато правящая сейчас партия в Тайване стремится двигаться в направлении полной независимости от коммунистической КНР. Эксперт Китайского центра Джона Л. Торнтона Ричард Буш считает, что вряд ли в ближайшее время на Тайване решатся провозгласить независимость — слишком решительно настроены в Пекине, однако он скептически относится и к возможности возвращения к экономическому сотрудничеству десятилетней давности, когда островом в последний раз управлял "Гоминьдан".

Времена уже не те. Тогда КНР была активно развивающейся экономикой — сейчас же материковый Китай переживает стагнацию. Сотрудничество с ним может иметь лишь политические мотивы. Все основные игроки сходятся на сохранении статуса-кво в ближайшие годы, однако настоящие планы КНР остаются туманными. В Тайбэе больше всего стремятся избежать судьбы Украины, однако похоже, что будущее Китайской Республики определяется не только на самом острове, а грядущие выборы и их результаты станут лишь одним из факторов, который повлияет на дальнейшую судьбу Тайваня.

Последние французские солдаты садятся на военный самолет, чтобы навсегда покинуть Нигер. Французская база передана армии Нигера. Фото: Getty Images

Если Африка запылает...

Сахель — африканские просторы к югу от Сахары. Это территория, которая уже не является пустынной, однако ее трудно назвать классическими африканскими саваннами. Она оказалась на перепутье между противоположными геополитическими полюсами влияния, что обусловливает максимально благоприятную ситуацию для потенциальных конфликтов. Наиболее угрожающей представляется ситуация по краям региона. Ведь внутри у власти хотя и авторитарные, но относительно стабильные режимы. В то время в Нигере летом 2023 года произошел военный переворот, а в соседнем Мали конфликт с переменным успехом каждой из сторон тлеет уже последние десять лет.

ECOWAS пока отказалась от вторжения в Нигер с целью возвращения к власти демократического режима, однако ситуация остается напряженной. В Мали, где с 2021 года у власти пророссийская хунта, ситуация может взорваться в любой момент.

Военные последние два года во многом держались на штыках ЧВК "Вагнер". Сейчас из-за событий июня 2023 года позиции группы ослабли. Сможет ли хунта, силы которой базируются на поддержке наемников и уголовников, самостоятельно противостоять идейно подкованным джихадистам и местным племенам — вопрос, однозначный ответ на который не берется дать никто.

Джихадисты контролируют значительную территорию Мали и не против усилить свой контроль. Властям остается надеяться разве на помощь ослабленной РФ. КНР может предложить экономическое сотрудничество, однако не силовую поддержку.

Хуситы угрожают обстреливать уже американские военные корабли Фото: Коллаж: Фокус

В дополнение — война на море

Приобретает угрожающий характер ситуация в Красном море. Проиранские прокси хуситы обстреливают корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем, ведущим силовую операцию против ХАМАСа. Критерии, которые помогут определить или опровергнуть принадлежность каждого отдельно взятого судна к Израилю, довольно размыты, поэтому под угрозой оказались практически все суда, курсирующие по одному из крупнейших в мире морских коридоров.

США объявили о намерении самостоятельно обеспечить проход гражданских судов. В ответ хуситы угрожают обстреливать уже американские военные корабли. Несколько безуспешных попыток поразить американские эсминцы они уже предприняли ранее.

Как отреагируют США, если произведенные в Иране и запущенные в Йемене баллистические ракеты таки поразят хотя бы один их корабль, спрогнозировать трудно — особенно если будут жертвы среди американских военных.