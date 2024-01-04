"Аргументы будут услышаны": Туск хочет разблокировать границу с Украиной

По словам премьера Польши Дональда Туска, блокада границы с Украиной, особенно во время усиления бомбардировок России, не способствует проведению возможных мирных переговоров.

В среду, 3 января, премьер Польши Дональд Туск заявил, что намерен уговаривать польских перевозчиков "не применять блокаду в качестве средства защиты своих интересов". Об этом пишет портал wnp.pl.

Туск подчеркнул, что в среду он запросил у министра инфраструктуры Дариуша Климчака презентацию перспектив разрешения "конфликта с польскими перевозчиками".

"Мое правительство и я лично сделаем все независимо от того, блокируют они или нет, чтобы эффективно защитить их интересы – в сегодняшней неравной конкуренции с украинскими перевозчиками", – отметил премьер-министр.

Вместе с тем, он указал, что введение блокады на границе с Украиной, особенно в условиях усиления бомбардировок со стороны России, "не способствует решению данной задачи" и проведению переговоров.

Туск заверил, что работа в интересах польских перевозчиков будет более эффективной без применения блокады.

"Наши аргументы будут лучше услышаны, когда Польша не будет страной, блокирующей границу", – подчеркнул премьер.

Также Туск заявил, что ему необходимо исследовать причины, по которым некоторые фермеры вернулись к блокаде границы. Он напомнил, что блокада была приостановлена после визита министра сельского хозяйства Чеслава Секерского.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Впоследствии польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

11 декабря, на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорохуск". Однако вечером того же дня протестующие якобы сломанной фурой перекрыли разблокированный переход.

18 декабря сообщалось, что польские фермеры планируют присоединиться к забастовке перевозчиков. На тот момент в очереди на польско-украинской границе находились более 2 000 украинских грузовиков. В то же время пропускная способность КПП возле Дорохуска составляет около 650 фур в сутки.