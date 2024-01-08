Есть несколько способов: Шарль Мишель рассказал, как не позволить Орбану возглавить Евросовет

По словам главы Евросовета, существуют механизмы избежать председательства там премьер-министра Венгрии. Ожидается, что Шарль Мишель досрочно уйдет со своей должности.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал информацию о своей отставке. Он отметил, что есть достаточно времени, чтобы выбрать ему преемника, и у Евросовета "есть способы" избежать председательства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом Мишель заявил журналистам, пишет Reuters.

По заявлению Шарля Мишеля, который хочет баллотироваться в европейский парламент и оставит после себя вакантную должность председателя Европейского совета, там легко примут верное решение, предусмотрев его преемника.

"Есть много инструментов, если есть политическая воля избежать Виктора Орбана", — сказал он.

Мишель также пояснил, что решение относительно его преемника должно быть принято в июне.

"А решение парламента — в июле, поэтому Совету легко принять решение, предусмотреть, когда мой преемник приступит к исполнению своих обязанностей", — сказал Мишель.

По его словам, он уйдет с должности досрочно — в июне-июле 2024 года.

Что известно об отставке Шарля Мишеля

Экс-премьер-министр Бельгии, глава Евросовета объявил 6 января о своем намерении баллотироваться на парламентских выборах в ЕС в июне. Это означает, что он покинет свой пост председателя Европейского совета, группы правительственных лидеров 27 государств-членов ЕС, до окончания срока его полномочий в конце ноября.

Поскольку Венгрия председательствует в Совете ЕС с июля по декабрь этого года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может возглавлять заседание, если понадобится временный преемник. Орбан выступает против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и подвергается широкой критике за подрыв демократических прав в Венгрии.

Отставка Мишеля происходит в критический момент для дипломатии ЕС, поскольку блок пытается сохранить динамику и поддержку Украины, справиться с расколом Ближнего Востока и спорами с Китаем.

"Решение Шарля Мишеля досрочно оставить председательство в Совете ЕС, чтобы продолжить собственную политическую карьеру в качестве депутата Европарламента, является не только эгоцентричным, но и безответственным: оно откроет путь для Виктора Орбана", — сказал накануне профессор права ЕС во французском университете HEC Альберто Алеманно.

Напомним, позиция ЕС относительно подрыва демократических прав Орбана в Венгрии побудила блок заморозить финансирование Будапешта на миллиарды евро. Некоторые средства были разблокированы в конце 2023 года, но около 20 миллиардов евро остаются замороженными.

В октябре 2023 года Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным впервые после вторжения в Украину, чтобы подтвердить тесные связи между их странами, а в декабре он заблокировал пакет финансовой помощи ЕС Киеву на 50 миллиардов евро.

В свою очередь директор института мировой политики Евгений Магда в комментарии Фокусу 27 декабря предположил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспринимает Украину как конкурента в борьбе за деньги Евросоюза.