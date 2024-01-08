Работал в ФСБ: в Рязани сгорел дом племянника Путина, – росСМИ (фото, видео)

По данным медиа, сгоревший дом был записан на Игоря Путина, который приходится двоюродным братом российскому президенту Владимиру Путину.

Вечером 7 января на территории Российской Федерации, в городе Рязань, произошел пожар в частном доме, предположительно, принадлежащему племяннику президента РФ Роману Путину. Об этом сообщило российское издание "Новая газета" 8 января.

Сообщается, что огонь вспыхнул на 2-м Мопровском переулке. По данным медиа, обошлось без пострадавших.

Источник портала утверждает, что сгоревший дом принадлежит Роману Путину, который приходится племянником президенту России Владимиру Путину.

Российский портал YA62 сообщил со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Рязанской области, что сообщение о загорании жилого дома на 2-м Мопровском переулке поступило в 21:15.

По информации ведомства, к тушению пожара были привлечены четыре единицы техники, 12 человек личного состава.

Российский Telegram-канал "Усы Куракиной" утверждает, что причиной пожара стало замыкание проводки. По информации канала, дом был записан на Игоря Путина, который приходится двоюродным братом Владимиру Путину, однако проживал в нем якобы Роман Путин со своей собакой.

Авторы публикации утверждают, что во время пожара Роман Путин находился не в Рязани. По их словам, дома был его старший сын, который остался невредим.

Официального подтверждения того, что пожар произошел дома у родственника Владимира Путина не поступало.

Что известно о Романе Путине

Роман Путин родился в Рязани в семье бывшего вице-президента и члена правления закрытого "Мастер-банка " Игоря Путина. Он приходится нынешнему президенту Российской Федерации Владимиру Путину двоюродным племянником.

В 2001-2003 годах Роман Путин был офицером Федеральной службы безопасности (ФСБ). Он отвечал за борьбу с коррупцией, экономическими преступлениями, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.

В 2003-2007 годах занимал должность заместитель начальника Управления контрольно-ревизионной работы в Управлении экономического анализа и финансового контроля Рязанского городского Совета.

Роман Путин Фото: Соцсети

С 2008 по 2011 год работал советником по безопасности мэра города Рязани отвечал за взаимодействие между администрацией города с правоохранительными и силовыми структурами Рязанской области. С 2011 года – председатель совета директоров "Группы компаний МРТ", а с 2012 — совладелец компании "МЧП-АВИА"

В марте 2014 года Роман Путин заявил о создании консалтинговой компании Putin Consulting Ltd для поддержки российского бизнеса и привлечения иностранных инвесторов, а в 2014 году открыл "горячую линию" для бизнесменов под названием "Путинский контроль".

В 2020 году Роман Путин объявил о создании пропрезидентской партии "Люди бизнеса", однако в конечном итоге партия так и не была сформирована, и племянник российского президента присоединился к существующей партии "Народ против коррупции".

Напомним, 8 января в Санкт-Петербурге произошел пожар в складском помещении. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. По данным СМИ, спасатели столкнулись с проблемами при тушении пожара.

Ранее, 4 января, в Москве произошел пожар на подстанции, в результате чего три района лишились электроэнергии и отопления. Сообщалось, что на Высоковольтном проезде вспыхнул пожар на подстанции, что привело к отсутствию тепла и света у жителей более 20 многоэтажных домов.