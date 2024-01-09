"Обнаружен на ранней стадии": глава Пентагона Остин лечится от рака простаты, — CNN

По данным журналистов, глава Минобороны узнал о своей болезни в начале зимы, а уже 22 декабря перенес операцию. В начале января были выявлены некоторые осложнения, что привело к госпитализации и скандалу в США.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин болен раком простаты и сейчас продолжает свое лечение. С этим связана его госпитализация. Об этом сообщает CNN.

По данным Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, передают журналисты, глава Пентагона накануне Нового года была доставлен в больницу, где и проходит лечение от онкологии.

Болезнь якобы была обнаружена еще в начале зимы, а 22 декабря ему была проведена "минимально инвазивная хирургическая операция", которая имеет название простатэктомия. Эта процедура необходима для того, чтобы вылечить рак.

"Во время операции он находился под общей анестезией. Секретарь Остин без осложнений восстановился после операции и вернулся домой на следующее утро. Рак простаты был обнаружен на ранней стадии, и его прогноз отличный", — говорится в сообщении.

Примечательно, что Пентагон столкнулся с множеством вопросов касаемо госпитализации Остина Ллойда, ведь он не оповестил об этом общественность. Об этом первые несколько дней не знали даже президент Джо Байден, а также другие высокопоставленные чиновники, среди которых и замминистра Кэтлин Хикс, которая взяла на себя временные обязанности главы Минобороны на время его отсутствия.

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер отвечая на вопрос о том, почему глава Пентагона не поставил никого в известность о своем заболевании заявил, что это довольно личная история.

"Рак простаты и связанные с ним процедуры, очевидно, глубоко личные. И поэтому, повторюсь, мы будем продолжать упорно работать над тем, чтобы быть максимально прозрачными в дальнейшем, и еще раз пожелаем секретарю скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении.

Несмотря на болезнь Ллойд Остин активно занимается своими обязанностями и регулярно держит связь с сотрудниками, добавил представитель Пентагона.

Напомним, 6 января сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу и несколько дней эта новость умалчивалась. Патрик Райдер тогда заявлял, что глава Пентагона столкнулся с осложнениями после недавней плановой медицинской процедуры, однако точная причина не называлась.

После этого несколько выдающихся представителей республиканской партии, включая 45-го президента США Дональда Трампа, подняли вопрос отставки главы Пентагона, ведь он поступил непрофессионально. Сам Ллойд Остин берет на себя ответственность за то, что не сообщил о госпитализации.