До 100 не дотянул: в России умер ученый, которого считали "личным геронтологом" Путина
Владимир Хавинсон заявлял, что в ресурсе человека — 120 лет. Он прогнозировал главе Кремля долгую жизнь, оценивая его потенциал как "очень высокий".
В России умер ученый, который занимался вопросом старения и прогнозировал президенту Владимиру Путину долгую жизнь, Владимир Хавинсон. На момент смерти ему было 77 лет. О происшествии вечером 6 января сообщил в соцсетях вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.
Он подчеркнул, что Хавинсон был "блестящим ученым" и начал "карьеру изобретателя" еще со студенчества. В посте указано, что ученый стал популярен во всем мире благодаря открытию пептидных биорегуляторов.
"Открытие пептидов помогло сохранить здоровье ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшим от землетрясения в Спитаке и более чем 112 миллионам людей во всем мире", — заявил Эргашев.
Российский чиновник добавил, что Хавинсон — автор сотен работ и патентов на изобретения, которые всегда посвящал родителям.
Чем известен Хавинсон?
В "РБК" также назвали Хавинсона "ученым с мировым именем". В материале говорится, что он разработал "уникальные биорегуляторы".
Ученый зарегистрировал 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов. В последние годы он работал над лекарствами для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.
В росСМИ передали, что Хавинсон занимался темой старения с 1970 года. В 1992 году он создал Институт биорегуляции и геронтологии в Санкт-Петербурге.
В 2017 году Путин вручил ученому орден Дружбы в Кремле. После церемонии геронтолог заявил, что благодаря его разработкам Россия стала мировым лидером "в разработке средств, замедляющих старение".
После награждения в СМИ информировали, что созданный Хавинсоном институт заключил контракты на более чем 10 миллионов рублей с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством. Однако журналист Павел Лобков подверг сомнению лечебные свойства разработанных ученым препаратов, сравнив их с гомеопатией.
Прогноз относительно долголетия Путина
В 2017 году Хавинсон дал интервью медиа "Фонтанка". В материале говорилось, что разработанные им пептиды помогут россиянам дожить до 120 лет.
Именно такой возраст ученый назвал "ресурсом человека", сославшись на Библию и мировой рекорд. 100 лет жизни, по словам геронтолога, это "минимум".
Также ученый оценил "потенциал" Путина. Он отметил, что лидер РФ занимается спортом, придерживается диеты и ведет правильный образ жизни.
"Потенциал, я считаю, очень высокий у нашего президента", — сказал он.
Хавинсон добавил, что Путин может прожить еще десятки лет, "20 лет минимум". То есть, по его прогнозу, президент России умрет не раньше 2037 года.
Личный геронтолог Путина?
После награждения в Кремле в СМИ начали называть Хавинсона "личным геронтологом" президента. Однако исполнительный директор Института биорегуляции и геронтологии Ольга Михайлова в комментарии изданию "Агентство" заявила, что такая информация — неправдивая.
Михайлова заверила, что ученый "никогда не работал" с Путиным.
"Это бессмысленная утка, которая появилась из-за некорректной компиляции различных фраз Владимира Хавинсона. Прочитав ее, все сделали неправильные выводы", — подчеркнула она.
Напомним, в российском Новосибирске несколько районов остались без тепла в мороз. Ночью температура на улице достигала -25°C.
Ранее в росСМИ информировали, что проблемы с отоплением наблюдаются в Московской области. Жители города Химки, вынужденные жить в квартирах при температуре не более +10°C, даже записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.