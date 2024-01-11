До 100 не дотянул: в России умер ученый, которого считали "личным геронтологом" Путина

Владимир Хавинсон заявлял, что в ресурсе человека — 120 лет. Он прогнозировал главе Кремля долгую жизнь, оценивая его потенциал как "очень высокий".

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В России умер ученый, который занимался вопросом старения и прогнозировал президенту Владимиру Путину долгую жизнь, Владимир Хавинсон. На момент смерти ему было 77 лет. О происшествии вечером 6 января сообщил в соцсетях вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Он подчеркнул, что Хавинсон был "блестящим ученым" и начал "карьеру изобретателя" еще со студенчества. В посте указано, что ученый стал популярен во всем мире благодаря открытию пептидных биорегуляторов.

"Открытие пептидов помогло сохранить здоровье ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшим от землетрясения в Спитаке и более чем 112 миллионам людей во всем мире", — заявил Эргашев.

Российский чиновник добавил, что Хавинсон — автор сотен работ и патентов на изобретения, которые всегда посвящал родителям.

Фото Владимира Хавинсона Фото: Научная Россия

Чем известен Хавинсон?

В "РБК" также назвали Хавинсона "ученым с мировым именем". В материале говорится, что он разработал "уникальные биорегуляторы".

Ученый зарегистрировал 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов. В последние годы он работал над лекарствами для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

В росСМИ передали, что Хавинсон занимался темой старения с 1970 года. В 1992 году он создал Институт биорегуляции и геронтологии в Санкт-Петербурге.

Фото Владимира Хавинсона Фото: Научная Россия

В 2017 году Путин вручил ученому орден Дружбы в Кремле. После церемонии геронтолог заявил, что благодаря его разработкам Россия стала мировым лидером "в разработке средств, замедляющих старение".

После награждения в СМИ информировали, что созданный Хавинсоном институт заключил контракты на более чем 10 миллионов рублей с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством. Однако журналист Павел Лобков подверг сомнению лечебные свойства разработанных ученым препаратов, сравнив их с гомеопатией.

Фото Владимира Хавинсона Фото: Научная Россия

Прогноз относительно долголетия Путина

В 2017 году Хавинсон дал интервью медиа "Фонтанка". В материале говорилось, что разработанные им пептиды помогут россиянам дожить до 120 лет.

Именно такой возраст ученый назвал "ресурсом человека", сославшись на Библию и мировой рекорд. 100 лет жизни, по словам геронтолога, это "минимум".

Также ученый оценил "потенциал" Путина. Он отметил, что лидер РФ занимается спортом, придерживается диеты и ведет правильный образ жизни.

"Потенциал, я считаю, очень высокий у нашего президента", — сказал он.

Фото Владимира Хавинсона и Владимира Путина Фото: kremlin.ru

Хавинсон добавил, что Путин может прожить еще десятки лет, "20 лет минимум". То есть, по его прогнозу, президент России умрет не раньше 2037 года.

Личный геронтолог Путина?

После награждения в Кремле в СМИ начали называть Хавинсона "личным геронтологом" президента. Однако исполнительный директор Института биорегуляции и геронтологии Ольга Михайлова в комментарии изданию "Агентство" заявила, что такая информация — неправдивая.

Михайлова заверила, что ученый "никогда не работал" с Путиным.

"Это бессмысленная утка, которая появилась из-за некорректной компиляции различных фраз Владимира Хавинсона. Прочитав ее, все сделали неправильные выводы", — подчеркнула она.

Фото Владимира Хавинсона и Владимира Путина Фото: RT

Напомним, в российском Новосибирске несколько районов остались без тепла в мороз. Ночью температура на улице достигала -25°C.

Ранее в росСМИ информировали, что проблемы с отоплением наблюдаются в Московской области. Жители города Химки, вынужденные жить в квартирах при температуре не более +10°C, даже записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.