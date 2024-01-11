До 100 не дотягнув: у Росії помер вчений, якого вважали "особистим геронтологом" Путіна

Володимир Хавінсон заявляв, що в ресурсі людини — 120 років. Він прогнозував очільнику Кремля довге життя, оцінюючи його потенціал як "дуже високий".

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У Росії помер вчений, який займався питанням старіння та прогнозував президенту Володимиру Путіну довге життя, Володимир Хавінсон. На момент смерті йому було 77 років. Про подію ввечері 6 січня повідомив у соцмережах віцегубернатор Санкт-Петербурга Олег Ергашев.

Він підкреслив, що Хавінсон був "блискучим вченим" та почав "кар’єру винахідника" ще зі студентства. У пості зазначено, що науковець став популярний в усьому світі завдяки відкриттю пептидних біорегуляторів.

"Відкриття пептидів допомогло зберегти здоров'я ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, постраждалим від землетрусу в Спітаку та більш ніж 112 мільйонам людей у всьому світі", — заявив Ергашев.

Російський чиновник додав, що Хавінсон — автор сотень робіт та патентів на винаходи, які завжди присвячував батькам.

Фото Володимира Хавінсона Фото: Научная Россия

Чим відомий Хавінсон?

У "РБК" також назвали Хавінсона "вченим зі світовим ім’ям. У матеріалі йдеться, що він розробив "унікальні біорегулятори".

Вчений зареєстрував 13 лікарських препаратів та 64 види БАД на основі пептидів. В останні роки він працював над ліками для боротьби з хворобами Альцгеймера та Паркінсона.

У росЗМІ передали, що Хавінсон займався темою старіння з 1970 року. У 1992 році він створив Інститут біорегуляції та геронтології в Санкт-Петербурзі.

Фото Володимира Хавінсона Фото: Научная Россия

У 2017 році Путін вручив вченому орден Дружби у Кремлі. Після церемонії геронтолог заявив, що завдяки його розробкам Росія стала світовим лідером "у розробці засобів, що уповільнюють старіння".

Після нагородження у ЗМІ інформували, що створений Хавінсоном інститут уклав контракти на понад 10 мільйонів рублів з Міністерством спорту РФ та Федеральним медико-біологічним агентством. Однак журналіст Павло Лобков піддав сумніву лікувальні властивості розроблених вченим препаратів, порівнявши їх з гомеопатією.

Фото Володимира Хавінсона Фото: Научная Россия

Прогноз щодо довголіття Путіна

У 2017 році Хавінсон дав інтерв’ю медіа "Фонтанка". У матеріалі йшлося, що розроблені ним пептиди допоможуть росіянам дожити до 120 років.

Саме такий вік вчений назвав "ресурсом людини", пославшись на Біблію та світовий рекорд. 100 років життя, зі слів геронтолога, це "мінімум".

Також науковець оцінив "потенціал" Путіна. Він зазначив, що лідер РФ займається спортом, дотримується дієти та веде правильний спосіб життя.

"Потенціал, я вважаю, дуже високий у нашого президента", — сказав він.

Фото Володимира Хавінсона та Володимира Путіна Фото: kremlin.ru

Хавінсон додав, що Путін може прожити ще десятки років, "20 років мінімум". Тобто, за його прогнозом, президент Росії помре не раніше 2037 року.

Особистий геронтолог Путіна?

Після нагородження у Кремлі в ЗМІ почали називати Хавінсона "особистим геронтологом" президента. Проте виконавча директорка Інституту біорегуляції та геронтології Ольга Михайлова у коментарі виданню "Агентство" заявила, що така інформація — неправдива.

Михайлова запевнила, що вчений "ніколи не працював" з Путіним.

"Це безглузда качка, яка з'явилася через некоректну компіляцію різних фраз Володимира Хавінсона. Прочитавши її, усі зробили неправильні висновки", — підкреслила вона.

Фото Володимира Хавінсона та Володимира Путіна Фото: RT

Нагадаємо, у російському Новосибірську декілька районів залишились без тепла у мороз. Вночі температура на вулиці сягала -25°C.

Раніше у росЗМІ інформували, що проблеми з опаленням спостерігають у Московській області. Мешканці міста Хімки, змушені жити у квартирах при температурі не більше +10°C, навіть записали відеозвернення до президента Володимира Путіна.