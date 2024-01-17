Камни и автоматные очереди: в Башкирии граждане забросали "снежками" автомобили ОМОН (видео)

Российские силовики выпустили автоматную очередь в ответ на разбитое стекла микроавтобуса. Протестовать против ОМОНа пришли башкирцы, которые при себе не имели оружия.

Вечером 17 января российский ОМОН выехал из города Баймак в Башкирии, где проходили митинги протеста против наказания местного активиста. Когда автомобили с силовиками пересекали границы населенного пункта, то попали под "ливень" снежков и камней. Одно авто пострадало: в ответ омоновцы начали стрелять. Видео с деталями инцидента опубликовано в Telegram-канале "Куштау Байрам".

На видео видно, как четыре автомобиля с силовиками проезжают между толпой башкирцев, которые стоят посреди снежных сугробов. В какой-то момент в сторону авто полетели снежки. Башкирцы, которые таким образом провожали ОМОН, кричали им нецензурные фразы и призывали идти в направлении "российского корабля".

Одна "снежка", которая была черной и похожей на камень, врезалась в окно микроавтобуса и разбила его. Удар не мог повредить лицам в кабине — за стеклом было видно защитную фанеру.

Событие башкирцы встретили радостными возгласами. При этом силовики в ответ выпустили автоматную очередь. На последних секунд записи не понятно, были ли пострадавшие от стрельбы.

В сети X не отыскались кадры, снятые на выезде из Байрама. Зато пользователи публикуют видео, на которых башкирцы пытаются отбить у силовиков задержанных.

На другом видео можно увидеть, как силовики бьют дубинками митингующих, которые в ответ свистят и бросаются снежками.

События в Башкирии — что произошло 15-17 января

Отметим, 15 января в городе Байрам в Башкирии, в 1 тыс. км от Москвы, начался суд над местным активистом, которого обвиняли в разжигании межнациональной розни. Башкирцы пришли в суд с протестом, поскольку не считали мужчину виновным в том, в чем его подозревали. В первый день протестов на площади было около 5 тыс. человек, сообщали медиа.

17 января суд огласил приговор для активиста — назначил ему четыре года в колонии. В этот день на площади в Байраме собралось около 10 тыс. человек и против них власть выставила кордон из ОМОНовцев, которые приехали из Уфы. Силовики разгоняли протестующих дубинками и слезоточивым газом. При этом в день протестов внезапно перестали работать несколько Telegram-каналов, в которых освещались события в Башкирии: позже они возобновили свою работу.

Кремль три дня подряд не реагировал на события в Башкирии: ничего не комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако российские военные заявили, что в РФ может начаться "этно-майдан", за которым, по их мнению, стоят украинцы.

Напоминаем, предыдущие беспорядки в РФ состоялись в октябре 2023 года в Дагестане: там искали израильтян, которые должны были прибыть из Израиля. Летом в этой республике РФ были другие протесты — против отключения электроэнергии в условиях жаркого лета.