Трамп не поддержал соглашение по границе, от которого зависит помощь Украине

Бывший президент США считает, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит "сделку, которая будет идеальной".

Дональд Трамп, 45-й президент США, призвал Республиканскую партию не идти на компромисс по договору о границе, от которой зависит поддержка Украины. Об этом он заявил в Truth Social.

По его мнению, не стоит поддерживать договор, если это не прекратит миграционных волн. Он выразил надежду, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит "соглашение, которое будет идеальным".

"Не надо заключать соглашение о границе вообще, если мы не получим все, чтобы прекратить нашествие миллионов и миллионов людей из ниоткуда в нашу когда-то, но вскоре снова, славную страну", — говорится в заметке бывшего главы Белого дома.

Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Заявление Трампа и реакция в Украине

Народный депутат Ярослав Железняк в Telegram отреагировал на заявление Трампа. Он обратил внимание на заявление Джонсона, которое тот сделал ранее. Спикер консультировался с Трампом относительно соглашения по границе, но после встречи с Байденом в среду спикер Палаты представителей намекнул, что готов к компромиссу.

"Такое... не очень это хорошо точно", — пояснил он.

Соглашение о границе и решение Байдена

Сенат работает над иммиграционным соглашением, которое ограничит возможность мигрантов из других стран просить убежища в США. Его могут принять в обмен на новую военную помощь для Украины, а также Израиля. Издание The Wall Street Journal отмечает, что такой договор имеет все шансы быть одобренным, хотя республиканцы выдвигают достаточно непростые условия.

Президент Джо Байден, как сообщили журналисты, готов вести переговоры с республиканцами и пойти на уступки. Это связано не только с обеспечением помощи Украине, но с критикой среди американских граждан, которые не одобряют его нынешнюю миграционную политику и призывают ее ужесточить.

Для обсуждения финансовой помощи Украине Байден 17 января встретился с конгрессменами. Однако встреча в Белом доме, как информирует The New York Times, мало что дала для выхода из тупика в вопросе о помощи нашему государству, поскольку спикер-республиканец Майк Джонсон настаивал на усилении мер по борьбе с иммиграцией.

Напомним, британский журналист Доминик Лоусон в материале The Sunday Times, опубликованном 14 января, сообщил, что администрация президента США Джо Байдена может быть незаинтересованной в полной и решительной победе Украины над Российской Федерацией. Он отмечает неуверенность, которую проявляют западные лидеры в отношении дальнейшей военной поддержки Украины. На этом фоне выделяется более уверенная позиция руководителя британского правительства Риши Сунака.