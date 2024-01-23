Троллинг 10 из 10: Путину подарили талисман в цветах украинского флага (видео)

Глава Кремля получил в подарок талисман-поделку в видео ангела с голубой одежкой и ярко-желтой шевелюрой.

Президенту РФ Владимиру Путину 23 января подарили талисман, когда он встречался с российскими семьями на площадке выставки "Россия". Об этом сообщил российский Telegram-канал "Вы слушали маяк".

По словам Путина, такие же игрушки дарят российским оккупантам.

"Спасибо говорю от себя лично, и от наших бойцов, которым вы это посылаете", — сказал президент страны-агрессора.

Путину подарили талисман в цветах флага Украины

На подарок главе Кремля обратил внимание советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Такой поступок он назвал троллингом "10 из 10".

"Поделка-ангел, которую обычно передают военнослужащим в зону так называемой "СВО", хоть и держит в руках маленькое "аквафрэшное" сердце, но имеет ярко-желтую шевелюру и голубую одежку", — отметил Геращенко.

Он заявил, что надеется, что такой талисман поможет российским оккупантам быстрее "демилитаризоваться".

Ранее сообщалось, что в России призвали наказать Путина за слова об Украине. Ученый из Подмосковья призвал возбудить уголовное дело в отношении президента РФ Владимира Путина за его высказывание о "завоеваниях" в Украине. Глава Кремля заявил, что переговоры с Украиной — попытка побудить РФ отказаться от "завоеваний". Эта фраза попадает под статью Уголовного кодекса РФ о развязывании войны.

Также напомним, что перед выборами Путин пообещал деньги регионам из-за падения уровня жизни и отсутствия побед. По объяснению представителя ГУР, в Кремле стремятся успокоить население, сохранить полную общественную поддержку войны против Украины и не допустить дестабилизации внутри РФ, признаки которой становится все труднее скрыть.