Ближайший друг корейского народа: в Северной Корее анонсировали визит Путина

Владимир Путин заявил, что готов посетить Северную Корею уже в ближайшее время. Тем временем в КНДР говорят, что готовы встречать "ближайшего друга".

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В Северной Корее анонсировали возможный визит Владимира Путина. Центральное телеграфическое агентство Кореи пишет, что правительство КНДР готово встречать "ближайшего друга корейского народа".

В частности, глава Министерства иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй с 15 по 17 января была с официальным визитом в России. Там она встретилась с российским президентом Владимиром Путиным, главой российского МИД Сергеем Лавровым и вице-премьер-министром России Александром Новаком.

Отмечается, что Путин поблагодарил за приглашение его в Пхеньян и сказал, что готовил посетить Северную Корею уже в ближайшее время.

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Во время встречи они обсудили меры по выполнению договоренностей, достигнутых на саммите в сентябре прошлого года, и двустороннее сотрудничество государств во всех сферах в этом году.

В частности, стороны также признали, что сотрудничество между КНДР и Россией является якобы "стратегической крепостью и локомотивом" в защите глобального мира и безопасности. Так, представители Северной Кореи выразили надежду, что Россия и в дальнейшем будет придерживаться "независимой и самостоятельной политики".

Кроме того, обе стороны заявили о якобы провокационных действиях США и их союзников, которые угрожают безопасности КНДР.

Сотрудничество России и КНДР

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Северная Корея стала одним из союзников РФ. В частности, она оказывает военную помощь.

Так, в начале года иностранные журналисты писали, что КНДР передала России баллистические ракеты и пусковые установки, которые уже использовали для ударов по украинской территории.

В украинской разведке подтверждали эту информацию. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, Россия получает от Северной Кореи вооружение. Речь идет об артиллерийских снарядах, снарядах для РСЗО и минах.

Между тем в Южной Корее заявляли, что КНДР использует Украину для испытания своих ракет, которые способны нести ядерные заряды. К примеру, баллистическими ракетами малой дальности были нанесены удары по Украине в декабре и январе. В Южной Корее обеспокоены и говорят, что такие поставки и атаки несут серьезные последствия.

Напомним, по словам сотрудника по вопросам международных отношений и обороны корпорации RAND Брюса В. Беннетта, КНДР готовится к войне с Соединенными Штатами Америки. В частности, Северная Корея наращивает ядерный потенциал для того, чтобы США "извинились и выплатило компенсацию за десятилетия издевательств над корейским народом".

Также в Северной Корее заявили, что планируют вписать в конституцию как "врага №1" Южную Корею. Также в КНДР ликвидировали ведомства задача которых была налаживать контакты с Югом.