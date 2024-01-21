Найближчий друг корейського народу: у Північній Кореї анонсували візит Путіна

Володимир Путін заявив, що готовий відвідати Північну Корею вже найближчим часом. Тим часом у КНДР кажуть, що готові зустрічати "найближчого друга".

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У Північній Кореї анонсували можливий візит Володимира Путіна. Центральне телеграфічне агенство Кореї пише, що уряд КНДР готовий зустрічати "найближчого друга корейського народу".

Зокрема, очільниця Міністерства закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей з 15 до 17 січня була з офіційним візитом у Росії. Там вона зустрілася із російським президентом Володимиром Путіним, очільником російського МЗС Сергієм Лавровим та віцепрем'єр-міністром Росії Олександром Новаком.

Зазначається, що Путін подякував за запрошення його до Пхеньяну та сказав, що готовив відвідати Північну Корею вже найближчим часом.

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Під час зустрічі вони обговорили заходи для виконання домовленостей, досягнутих на саміті у вересні минулого року, та двосторонню співпрацю держав у всіх сферах цього року.

Зокрема, сторони також визнали, що співробітництво між КНДР та Росією є начебто "стратегічною фортецею та локомотивом" у захисті глобального миру та безпеки. Так, представники Північної Кореї висловили сподівання, що Росія й надалі дотримуватиметься "незалежної й самостійної політики".

Окрім того, обидві сторони заявили про начебто провокаційні дії США та їхніх союзників, які загрожують безпеці КНДР.

Співпраця Росії та КНДР

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Північна Корея стала одним із союзників РФ. Зокрема, вона надає військову допомогу.

Так, на початку року іноземні журналісти писали, що КНДР передала Росії балістичні ракети та пускові установки, які вже використовували для ударів по українській території.

В українській розвідці підтверджували цю інформацію. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Росія отримує від Північної Кореї озброєння. Йдеться про артилерійські снаряди, снаряди для РСЗВ та міни.

Тим часом у Південній Кореї заявляли, що КНДР використовує Україну для випробування своїх ракет, які здатні нести ядерні заряди. До прикладу, балістичними ракетами малої дальності були завдані удари по Україні у грудні та січні. У Південній Кореї стурбовані та кажуть, що такі постачання та атаки несуть серйозні наслідки.

Нагадаємо, за словами співробітника із питань міжнародних відносин і оборони корпорації RAND Брюса В. Беннетта, КНДР готується до війни із Сполученими Штатами Америки. Зокрема, Північна Корея нарощує ядерний потенціал для того, аби США "вибачилися та виплатило компенсацію за десятиліття знущань із корейського народу".

Також у Північній Кореї заявили, що планують вписати у конституцію як "ворога №1" Південну Корею. Також у КНДР ліквідували відомства завдання яких було налагоджувати контакти із Півднем.