Коаліція Путіна: у розвідці назвали головні країни-союзники Росії

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко каже, що партнери надають агресору політичну та матеріальну підтримку, постачаючи артилерійські снаряди, БПЛА та іншу військову техніку.

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Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація утворила "коаліцію", до складу якої входять Північна Корея, Іран та інші країни, які сподіваються скористатися зростанням геополітичної напруги. Про це голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко написав у колонці для The Economist.

За його словами, Росія знає, що перемога над Україною, якої вона прагне, матиме глобальний ефект. Крім того, РФ не може досягнути своїх цілей, не порушивши світового порядку.

"За останні два роки Москва створила коаліцію, членами якої є Північна Корея та Іран, а також низка менш відверто активних учасників із глобального півдня, які сподіваються отримати вигоду від зростання геополітичної напруженості", — наголошує Литвиненко.

Союзники надають Росії військову підтримку

Як зазначає голова Служби зовнішньої розвідки України, це передусім неформальна коаліція, але її вплив є досить відчутний. За його словами, відповідна коаліція надає політичну та матеріальну підтримку російській агресії, постачаючи артилерійські снаряди, безпілотні літальні апарати та іншу військову техніку та технології.

Мета коаліції РФ — дестабілізація світового порядку

Водночас поза військовою сферою, як запевняє Литвиненко, ця коаліція активно зосереджує зусилля на економічній, кібернетичній та інформаційній війні, а також інших підривних діях з метою дестабілізації світового порядку.

Він наголошує, що Російська Федерація та її союзники користуються значними привілеями, використовуючи "грубу силу" для створення нового глобального порядку, тоді як багато західних країн насамперед прагнуть використовувати "м'яку силу" для збереження старого порядку, який виник після холодної війни.

Нагадаємо, раніше видання Sky News повідомило, що Іран представив Росії свій останній безпілотний літальний апарат Shahed-107, призначений для ефективних вибухових і розвідувальних операцій. Цей безпілотник може використовуватися як засіб для нанесення ударів, зокрема щодо України.

Окрім того, військовий оглядач Денис Попович повідомив, що збільшення кількості ракет, які може запустити РФ, є викликом навіть для українських регіонів, прикритих ЗРК Patriot і SAMP-T. Ракети від КНДР можуть ускладнити роботу для ППО України.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький 15 січня заявив, що Кремль не втрачає надії на те, що зможе найближчим часом отримати бажані боєприпаси від Китаю. За його словами, противник усе ще намагається знайти союзників, які будуть йому надавати необхідне озброєння для ведення війни в Україні.