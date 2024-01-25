Смена позиции: Венгрия не против создания нового военного фонда ЕС для Украины, — СМИ

По данным источников журналистов, новый механизм позволит обеспечить регулярные поставки вооружения для Киева. Еще несколько дней назад в Будапеште озвучивали другую позицию.

Венгрия больше не выступает против того, чтобы был создан новый военный фонд Европейского Союза для Украины. Об этом сообщает Bloomberg 25 января.

По данным источников журналистов, Будапешт собирается отказаться от своих возражений по поводу выделения помощи Киеву в размере 5 миллиардов евро. Это должно открыть путь к соглашению о реорганизации механизма, который позволил бы обеспечить регулярные поставки оружия на фронт. Перед этим странам-членам необходимо будет разобраться с некоторыми техническими вопросами.

Также в Венгрии заявили, что не собираются препятствовать достижению консенсуса во время встречи послов стран ЕС, где соглашение о выделении суммы в размере 50 миллиардов для Киева по-прежнему стоит на месте, говорят проинформированные источники.

Если Будапешт действительно перестанет выступать против выделения финансовой помощи для Киева, это будет означать резкую смену позиции, ведь еще несколько дней назад венгерские власти заявляли обратное. Также на премьер-министра Виктора Орбана продолжает осуществляться давление, говорится в материале, ведь пришло время принимать решение о членстве Швеции в НАТО, ведь в начале недели Турция уже сделала это.

1 февраля лидеры ЕС соберутся в Брюсселе, где попробуют еще раз договориться про выделение 50 миллиардов евро для Украины или же попробуют обойти вето Венгрии, говорится в сообщении.

Также Будапешт продолжает блокировать последний транш из Европейского фонда мира на сумму в 500 миллионов евро. Глава МИД Петер Сийярто уже заявлял, что все может измениться в понедельник, ведь у него будет встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Напомним, 22 января сообщалось, что Венгрия выступала против нового фонда для военной помощи Украине от ЕС. По словам журналистов, Венгрия не поддержала обновление нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира, в рамках которого государствам-членам возмещается стоимость оружия, которое они отправляют Украине.