"Больше площади Монако": журналисты показали "дачу" Путина с "украденным" водопадом (фото)

Президент России приезжает в резиденцию минимум раз в год — после посещения монастыря. Его "дача" включает особняки, заповедную зону, форелевую ферму и производство мраморной говядины.

Российским расследователям удалось снять "дачу" президента РФ Владимира Путина в Карелии. Об этом известно из материала центра "Досье" от 29 января.

Об этой резиденции Путина стало известно СМИ только в 2016 году. Однако, по данным расследователей, ее начали возводить еще более 10 лет назад, и за реализацию проекта отвечали "друзья" политика.

По словам местных, Путин посещает "дачу" минимум раз в год — приезжает после посещения Валаамского монастыря. Согласно документам площадь резиденции составляет примерно 1 квадратный километр.

Однако в расследовании отметили, что эта территория не включает огражденные леса и заливы. Вместе с ними площадь "дачи" Путина составляет уже примерно четыре квадратных километра.

"Это вдвое больше площади Монако", — подчеркнул журналист.

На территории есть три объекта — "Хижина рыбака", "Амбар" и "Садовый дом". Все они на самом деле являются особняками и построены в современном стиле.

Также на территории есть две вертолетные площадки, несколько пирсов для яхт, форелевая ферма и хозяйство с коровами для производства мраморной говядины. Единственный "сосед" Путина — российский миллиардер Роман Абрамович.

Расследователи назвали президента РФ единственным человеком, который может "украсть" водопад. Местный четырехметровый водопад Марьялахти должен быть частью национального парка, но доступ к нему имеет только Путин.

Дорога к самому водопаду ограничена колючей проволокой и круглосуточной охраной, поэтому пройти туда невозможно. Кроме того, напротив водопада установлена беседка. Она предназначена для отдыха хозяина поместья, который может любоваться "украденным" пейзажем наедине.

В последние несколько лет вблизи одного из особняков на территории "дачи" появилась насыпь правильной формы. Журналисты предположили, что она предназначена для установки зенитного комплекса "Панцирь-С1".

Напомним, российские журналисты уже показывали другую резиденцию президента Владимира Путина — вблизи Сочи. Туда лидер страны-агрессора приезжает кататься на лыжах.

Также, по данным СМИ, Путин имеет "дачу" в Новгородской области. На территории есть полноценный СПА-комплекс — с соляриями, бассейнами и кабинетом косметолога.